Ecatepec, Méx.— En la última semana autoridades de los tres niveles de gobierno aseguraron 39 inmuebles vinculados a delitos de despojo y contra la propiedad durante operativos en 19 municipios, los cuales forman parte de la estrategia Restitución, que busca reintegrar inmuebles a sus legítimos dueños.

Desde su inicio en abril de 2025, la operación acumula mil 563 inmuebles asegurados en 63 o más municipios del estado. De esa cifra, 895 propiedades ya regresaron a personas que presentaron documentación legal que acredita su titularidad. En reportes previos de febrero de 2026, el total asegurado fue de mil 524 inmuebles y 880 restituciones; los números reflejan avances continuos en las últimas semanas, destacaron las autoridades mexiquenses.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) coordina las acciones junto con las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar), Seguridad estatal (SSEM), Guardia Nacional (GN) y policías municipales. Las intervenciones incluyen cateos, inspecciones y aseguramientos directos.

La operación impulsó un incremento en las denuncias ciudadanas. Desde abril de 2025, más personas acudieron a presentar quejas por ocupaciones ilegales, muchas de ellas ocurridas años antes.

En 2025, la FGJEM registró 5 mil 594 denuncias por despojo y delitos contra la propiedad, un aumento de 13.3% respecto al año anterior, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Ese repunte coincide con mayor confianza en los canales oficiales para reportar hechos.

Las denuncias abarcan conflictos variados: disputas entre arrendadores e inquilinos, pleitos familiares por herencias, diferencias entre colindantes y otros casos similares. En muchos de estos asuntos, las partes llegan a acuerdos mediante conciliación en sede ministerial, lo que evita procesos penales prolongados.

Hasta la fecha, las operaciones coordinadas derivaron en la detención de 329 personas asociadas a estos delitos. De ellas, 44 capturas se ejecutaron mediante órdenes de aprehensión y 275 en flagrancia. Los detenidos enfrentan procesos en distintas etapas ante órganos jurisdiccionales.

La Estrategia para la Restitución de la Propiedad surgió en respuesta al alza sostenida del despojo en el Estado de México, entidad que concentra una proporción elevada de casos a nivel nacional. Las autoridades enfatizan que la restitución se basa en determinaciones del Ministerio Público, lo que acelera la entrega de propiedades sin depender exclusivamente de sentencias definitivas.