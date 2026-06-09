La alcaldía Venustiano Carranza dio el arranque al Operativo de Limpieza, Desazolve y Separación de Residuos Sólidos, con lo cual se busca evitar inundaciones en la zona durante la temporada de lluvias.

La demarcación explicó que las brigadas recorrerán calles, casas, unidades habitacionales y espacios públicos para retirar residuos sólidos, limpiar coladeras, así como reforzar acciones preventivas.

En ese sentido, la alcaldía informó que desplegarán 86 unidades para trabajos de desazolve, entre las que destacan vehículos hidroneumáticos, bombas de extracción, minicargadores y plantas de luz.

La alcaldesa Evelyn Parra destacó que el principal objetivo es evitar que el agua entre a las viviendas de los vecinos.