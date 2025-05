Las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo arrancaron un operativo conjunto para blindar sus fronteras los fines de semana.

Se redoblará la vigilancia en la zona de Circuito Interior, así como en las colonias Escandón y Condesa. Además, ambas alcaldías compartirán información sobre las imágenes y todo el material que tengan en sus cámaras de videovigilancia para dar seguimiento a las líneas de investigación sobre los delitos que ocurran de un lado y del otro.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, destacó que con este convenio ponen su “granito de arena para tener una ciudad muchísimo más segura”, y aseveró que gracias al trabajo que han hecho en materia de seguridad se han convertido en la tercer alcaldía más segura de la capital, donde más de 60% de los vecinos se sienten seguros.

Comentó que tomaron la seguridad como una prioridad, por lo que es el rubro en el que más invierten, y también establecieron operativos conjuntos con las alcaldías colindantes para blindar las fronteras.

“Estos operativos conjuntos entre alcaldías vecinas lo que permiten es aumentar la vigilancia en nuestras fronteras, que es donde luego la gente pues se siente más desprotegida. Dicen ‘no somos ni de aquí ni de allá porque somos el rincón más lejano de la alcaldía’; entonces, estos operativos para blindar nuestras fronteras lo hemos establecido con Huixquilucan, Cuajimalpa, Álvaro Obregón, y ahora lo cerramos en esta segunda temporada con Cuauhtémoc”, dijo.

Mauricio Tabe aseguró que no basta sólo con aumentar la vigilancia, sino que se tienen que mejorar las calles y reiluminarlas, por lo que este año reiluminarán 150 calles “con recursos públicos, con las mitigaciones, con todo el dinero que encontramos porque es una prioridad mejorar nuestras calles y hacerlas más iluminadas y más seguras”.

En tanto, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, expuso que la exigencia de seguridad en la alcaldía que encabeza es enorme, pues casi cinco millones de personas al día transitan, visitan o realizan sus actividades en esta demarcación.

“Hoy estamos dando el banderazo a un operativo en conjunto con nuestra alcaldía hermana de Miguel Hidalgo, porque entendimos algo muy claro: la seguridad no entiende de fronteras, las calles no nos dividen, al contrario, nos unen. Los problemas no respetan mapas y nosotros tampoco, porque la gente que vive, trabaja y camina en nuestra alcaldía Cuauhtémoc merece sentirse segura sin importarse de qué lado de la calle esté”, aseveró.

La edil presumió que desde octubre al día de hoy han detenido a 60 agresores de mujeres; la tasa de feminicidios bajó casi 70% en comparación al año pasado; la violencia familiar se redujo 10%; la violación disminuyó 40%; el robo a casa, habitación bajó 30%, y el robo con violencia 11%.