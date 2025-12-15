Texcaltitlán, Méx.— Han pasado poco más de dos años del enfrentamiento entre habitantes de la comunidad de Texcapilla y miembros de La Familia Michoacana en el municipio de Texcaltitlán y, desde entonces, la seguridad, la convivencia y el trabajo cambiaron totalmente.

Ahora las calles están en calma, a lo lejos se escuchan los pasos de uno que otro vecino que sale a comprar pollo, que los comerciantes subían de precio porque los criminales les cobraban el derecho de piso.

“Pues salimos a comprar para la comida, vengo por tantito pollo para un caldo, ahora ya alcanza, antes ni pensar en comprarlo porque estaba muy caro”, platicó una de las vecinas de esta zona donde la semana pasada se cumplieron dos años del violento enfrentamiento.

Al llegar a Texcapilla se observan unos cuantos elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, quienes permanecen en una base y se encargan de brindar cualquier tipo de ayuda a las personas, así como inhibir la presencia del crimen organizado.

“Sí hay todavía (crimen organizado), pero andan en otros pueblos, aquí como siguen los policías, pues le piensan para venir, pero todos saben que andan chocando en las carreteras”, comentaron los vecinos.

Quienes se dedican al comercio, han podido vender “libremente”, ya no viven angustiados en reunir las cantidades que les pedían por la siembra de haba, maíz o la venta de pollo y carne.

“Pues ahí vamos, las ventas por lo menos ya nos dejan algo para nosotros, ya no tememos si no juntamos lo que pedían de cuota, pues nos podía pasar algo”.

Los vecinos de este lugar dijeron que aun cuando se hicieron cambios en algunos puntos de la localidad, como el campo de futbol, lo que pasó ahí marcó un antes y un después. “Pintaron algunos cachos, y cambiaron el campo como queriendo tapar algo o lo que pasó, pero aquí y donde sea, siempre se van a acordar de qué hubo aquí, porque sí mataron a varios, pero eso nos dejó libres, porque ya no se animaron a seguir viniendo aquellos”, señaló uno de los habitantes.

El pasado 28 de marzo autoridades de seguridad federales y estatales lograron dar un fuerte golpe a La Familia Michoacana al realizar cateos en 21 ranchos, casas, bodegas y puntos de vigilancia relacionados con actividades ilícitas de este grupo.

Después de los operativos implementados en el sur del Estado de México, el titular de la Secretaría de Seguridad mexiquense, Cristóbal Castañeda Camarillo, señaló que ya no hay presencia del crimen organizado en esta parte de la entidad mexiquense y se mantiene la vigilancia en Texcapilla.

Sin embargo, de acuerdo con especialistas en seguridad, la colindancia del Estado de México, con Michoacán y Guerrero mantiene la presencia de las células delictivas que se han disputado por años el control de la zona sur trayendo consigo ataques en contra de elementos de seguridad tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como de la Secretaría de Seguridad Estatal.