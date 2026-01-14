Más Información
Todos Somos Anfitriones y el Frente Unido por la Hospitalidad propusieron incluir a las estancias turísticas temporales en el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México 2025-2045 con regulaciones claras en materia territorial, tributaria, turística y sostenible, a través de la creación del Sistema de Información de la Hospitalidad (SIH) y el Registro Único de Hospitalidad (RUH).
Dejaron en claro que estas formas de hospedaje no contribuyen al fenómeno de la gentrificación, por lo que presentaron esta propuesta para reforzar la no expulsión de los habitantes originarios.
El documento señala que el Sistema de Información de la Hospitalidad determinaría el perfil socio-económico, laboral, composición y territorialidad del sector.
Además, integraría datos de registro para la capacitación, profesionalización y certificación de los anfitriones en materia fiscal, protección civil, sostenibilidad, calidad y vecindad.
Mientras que el Registro Único de Hospitalidad, detalla, integraría anfitriones, modalidad, ubicación territorial, condición de cumplimiento y estatus de certificación.
“El RUH debe operar con procesos simplificados y una ventanilla híbrida (digital y presencial/telefónica) para reducir brechas de acceso”, expusieron.
Además, se propone crear un marco normativo que establezca reglas claras y proporcionales que permitan a los anfitriones atender posibles niveles de presión de zona de operación, “bajo esquemas que respeten a los anfitriones actuales y eviten crecimiento adicional”.
Así como una política integral de hospitalidad de la Ciudad de México, a través de un documento rector que defina la gobernanza del ecosistema completo de alojamiento.
También se plantea crear un modelo de gestión de eventos con base en capacidad instalada.
“Un protocolo obligatorio para cualquier evento masivo, que obligue a los organizadores a coordinar con las autoridades la oferta de hospedaje”, refirieron.
