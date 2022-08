Álvaro Obregón inaugura Casa Aliada Vania; apoyará a mujeres que sufren de violencia

La alcaldía Álvaro Obregón inauguró la Casa Aliada Vania, que operará junto con Fortaleza IAP que pertenece a la red nacional de refugios en el país, para dar una alternativa a las mujeres víctimas de violencia.



La edil, Lía Limón, aseguró que estas instalaciones son para apoyar a las mujeres que son violentadas, incluso dijo, que no maquillará la realidad y si hay quienes denuncien ella dejará su resto para combatir esa realidad.



Aseveró que Álvaro Obregón es la primera alcaldía en la Ciudad de México que pone en funcionamiento, con recursos 100% propios, un refugio temporal, gratuito, especializado y con un modelo de atención integral para las mujeres que son víctimas de violencia por razones de género y que se encuentran en riesgo feminicida.

Un refugio también para sus hijas e hijos que las acompañen, detalló.





Calificó como un orgullo aliarnos con Fortaleza, porque convertirá esta casa en un espacio que salva vidas, porque cuenta con 28 años de trabajo a nivel nacional e internacional y pertenece a la Red de Refugios, una de las organizaciones más sólidas del país, agregó.



Explicó que la política de género en la alcaldía que encabeza es integral y circular, lo que demuestra que “somos una alcaldía aliada de las mujeres”, y este esfuerzo no es aislado: se suma a la Tarjeta Aliada, los Puntos Violeta, a la Línea Aliada y a Contacto Mujer.

Por su parte, Leticia Hernández Bolaños, directora general de Fortaleza IAP, destacó: “hasta este momento los Refugios en México son el mecanismo mejor articulado para garantizar la seguridad de quienes han sido víctimas de violencias y prevenir feminicidios”.





Por su parte, la mamá de Vania, quien fue víctima de feminicidio, hizo un llamado a todas las autoridades para proteger a las mujeres, “para que no tengan una vida de maltrato, ni ellas ni sus hijos. Sepan que el amor no es violencia, no restringe, no maltrata. Sepan que solo tenemos que alzar la voz y que ¡ni una más!



En respuesta, la alcaldesa hizo hincapié que la Casa Aliada se llama Vania para que estas situaciones brutales no se vuelvan a repetir, porque hacer memoria es hacer justicia, ¡nos queremos vivas y sin miedo!, concluyó.

