“Algunos fideicomisos deberían desaparecer”: Andrés Lajous

El titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México, Andrés Lajous Loaeza, dijo que pese a que existen algunos fideicomisos en cuestión de movilidad que han funcionado en la capital, sería mejor que desaparezcan, pues se pierde la visibilidad de los recursos, aunque se trabaje en la transparencia.

“Es muy probable que muchos de estos fideicomisos es mejor que no existan y que sean asignaciones presupuestales.

“Hay proyectos que son de ejecución inmediata y depende del trabajo que hagan las autoridades, y hay un riesgo importante de que estos fideicomisos se envuelvan en bolsas con poca visibilidad presupuestal, esto no quiere decir que no sea transparente su ejercicio, pero sí, que se pierda la visibilidad sobre los recursos y hay un riesgo de que el dinero se quede ahí, sin ejecución”, expuso durante su comparecencia en comisiones ante el Congreso capitalino.

Destacó que algunos de los que sí han funcionado son el Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público (Fifintra), con el que se han ayudado a la renovación de unidades, y el Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón, para la construcción de infraestructura, aunque con apoyo del gobierno capitalino.

Sin embargo, exhibió otros donde el dinero se ha quedado sin ejercer, como la inversión para el proyecto de Indios Verdes, que era parte de un fideicomiso con recursos federales y durante años no se ejecutaron porque no había un plazo anual; otro caso es el de Buenavista y Fortuna, asociado al Tren Suburbano, porque no se utilizó, al no haber autoridad que se hiciera cargo.

En cuanto al fideicomiso privado denominado Fondo para el Taxi, la Movilidad y el Peatón, que acumula las contribuciones de las empresas de transporte privado por medio de aplicaciones móviles como Uber, Didi y Cabify, Lajous Loaeza reveló que una vez que se extinga, se pasarán los recursos al Fifintra, donde ya podrán transparentarse, pero por ahora es secreto.

Ciclovía



Otro tema que tocó el funcionario fue el de la posibilidad de mantener la ciclovía en avenida Insurgentes de manera permanente, por lo que refirió que será necesario invertir alrededor de 90 millones de pesos.

“En caso de que se evaluara que debe ser permanente, nosotros usaríamos un cálculo paramétrico sobre cuál es el costo de otras ciclovías en la Ciudad y el estimado para Insurgentes, si fuera exactamente con los mismos estándares que se han construido otras, sería de alrededor de 90 millones de pesos”, precisó.

No obstante, recalcó que se ha permitido disminuir costos con la implementación de la ciclopista emergente durante la pandemia por Covid-19, aunque si se busca su permanencia, tendrían que hacerse otras adecuaciones viales. “El trabajo conjunto con la Secretaría de Obras nos permitió hacerla más barata, pero se requerirían ciertas adecuaciones viales más allá de la ciclovía misma”, manifestó.

El Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire indicó que luego de la implementación de la ciclovía emergente de Avenida Insurgentes hay 95% de aceptación de los usuarios para que sea permanente, incluso se han sumado personas que utilizaban autos y el Metrobús, ya que consideran que es una forma de evitar contagios del coronavirus.