En preparación para la Marcha del 8 de Marzo, la alcaldía Cuauhtémoc implementará estaciones de hidratación, puestos de protección civil, atención de paramédicas y baños públicos para las manifestantes.

Estos servicios se encontrarán en la lateral de Paseo de la Reforma y tendrán el objetivo de garantizar la integridad de todas las mujeres que participen en la marcha, según explicó la alcaldía en un comunicado.

"Juré dar mi vida por defender los derechos de las mujeres, y como autoridad voy a cumplir. Mis convicciones no son negociables, mis banderas no se bajan. Levantar muros para silenciar a las mujeres, bloquear su camino, impedirles el paso no es la manera", declaró la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

En torno al 8M de este año, la Alcaldía Cuauhtémoc ha preparado una serie de actividades que incluyen capacitación con perspectiva de género a Policía Auxiliar, encendido de luminarias y balizamiento en tonos morados para visibilizar la lucha feminista, difusión masiva del programa Reacción Violeta, conferencias, conversatorios, exhibición de expresiones de la marcha, inauguración de obras con perspectiva de género y mega clases de zumba, entre otros que iniciaron el 3 y concluirán el 14 de marzo.

