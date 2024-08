La alcaldía Benito Juárez entregó kits escolares para este regreso a clases a mil 527 estudiantes de nivel básico.

Lo anterior, a decir del alcalde Jaima Mata, como parte del compromiso social y en apoyo a la economía familiar de las familias.

“Por sexto año consecutivo, la alcaldía Benito Juárez entrega este apoyo, porque cree que la educación es la mejor forma de invertir en nuestras niñas, niños y adolescentes. Hoy, son más de mil 500 beneficiarios los que van a recibir este kit que se traduce también en un ahorro familiar”, apuntó.

Agregó, que este año la demarcación destinó un presupuesto de 2.5 millones de pesos para continuar apoyando el aprendizaje de las alumnas y alumnos, así como contribuir en la disminución de la deserción escolar.

“No solamente entregamos estos kits también apoyamos a la infraestructura de las distintas escuelas públicas que hay en la demarcación. Hoy queremos que este regreso a clases sea un regreso exitoso”, sostuvo.

Los kits escolares consisten en mochila, cuadernos profesionales, lápices, colores, bolígrafos, juego de geometría, goma de borrar, lápiz adhesivo, sacapuntas, calculadora, tijeras, diccionario y forros, lo cual asciende a mil 636 pesos cada uno.

En este sentido, Edna Laguna, madre de familia señaló que este apoyo es de gran ayuda a la economía familiar pues no tiene un salario fijo, “les pediría que nunca dejen de considerar a los padres de familia, como yo que me dedico al comercio por venta de catálogo, entonces mis ventas no son siempre, vamos frecuentes y este apoyo me ayuda muchísimo a que mis hijos cumplan con los requisitos para ir a la escuela”.

Eduardo Huerta, vecino de la colonia Santa Cruz Atoyac y padre de Miguel estudiante de la escuela primaria Luis Cabrera, apuntó que con este apoyo ya puede disponer del recurso para otros gastos.

“Es un apoyo más que nada para la economía de la familia. Precisamente al momento de tener este tipo de útiles, se destina esa cantidad de dinero para los uniformes u otras actividades que el niño realiza”, dijo.

