La alcaldía Álvaro Obregón informó que desplegó brigadas de salud en las colonias aledañas a la Presa Tequilasco, donde también se realizaron jornadas de saneamiento y vacunación en torno al vaso regulador.

Señaló que estas acciones estuvieron a cargo de la Dirección de Desarrollo Social, y contemplaron una campaña de vacunación para la ciudadanía, con dosis propias de la temporada invernal, sarampión, tétanos, entre otras.

Alcaldía Álvaro Obregón despliega brigadas de salud en las colonias aledañas a la Presa Tequilasco. Foto: Especial.

En un comunicado, la demarcación refirió que, como parte del Proyecto Comunitario Obregonense, se desplegó la Unidad Médica Móvil, que ofreció consultas gratuitas de medicina general, audiometría, optometría, psicología y salud bucal.

Manifestó que además de personal de la alcaldía Álvaro Obregón, las acciones estuvieron acompañadas por médicas y médicos de la Jurisdicción Sanitaria de la demarcación, dependiente de la Secretaría de Salud.

Indicó que por parte de la Dirección de Servicios Urbanos se realizaron labores para el saneamiento de la presa y las zonas aledañas, con el retiro de basura, desyerbe y poda.

"Los trabajos se enmarcan en el programa de Limpieza de Barrancas, que de abril a la fecha han significado el retiro de 4 mil 200 toneladas de desechos", precisó.

