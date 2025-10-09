Huixquilucan, Méx.— El Centro Canino y Felino HuixquiCAN cumplió dos años de operación y, en ese periodo, se han rescatado más de 300 perros que permanecían en situación de abandono en calles del municipio, de acuerdo con autoridades locales.

Actualmente, tiene bajo su resguardo a 373 caninos, los cuales fueron rescatados de las diferentes comunidades del municipio. Desde su apertura, 396 perritos fueron adoptados.

El refugio está ubicado en la comunidad de San Jacinto, cuenta con instalaciones veterinarias, áreas de esparcimiento, comedores y espacios de recuperación, donde los animales reciben atención médica, vacunas y esterilización antes de ser entregados en adopción.

La prioridad del programa consiste en retirar de la vía pública a perros y gatos maltratados, lesionados o en riesgo de atropellamiento.

Una vez que son rescatados, se mejoran sus condiciones de salud, reciben cuidados por parte del equipo de médicos veterinarios, además de alimentación y limpieza.

Este proyecto logró también reducir la incidencia de reportes sobre maltrato animal, la cual tuvo una baja de 40%.

La alcaldesa Romina Contreras Carrasco destacó la importancia de su operación, ya que permite rescatar, atender a perros en situación de calle, previniendo que sean maltratados.

“Reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando, a través de HuixquiCAN, para proteger a las mascotas que no tienen un hogar, al tiempo de fortalecer las alianzas para que puedan ser adoptados y sigan recibiendo mucho amor”, dijo.

En un trabajo coordinado con el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), en HuixquiCAN se realizaron más de 800 procedimientos quirúrgicos de esterilización, de enero de 2025 a la fecha.

El Centro de Atención y Protección Animal es único en su tipo en el Estado de México, al dedicarse al rescate y adopción de perros callejeros a través de recorridos por todo el territorio del municipio.