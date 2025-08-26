Chalco, Méx.— La Secretaría de Movilidad (Semov) del Estado de México informó que se realizará una intervención vial en la estación Amalinalco del Trolebús Santa Marta-Chalco, para mejorar la circulación en la zona.

Daniel Sibaja, titular de la Semov, señaló que los cambios son en atención a las demandas de los vecinos, quienes manifestaron su inconformidad por el incremento en los tiempos de traslado.

Si bien, reconoció, la obra fue evaluada por especialistas, el carril de dicha estación aumentó los tiempos de traslado de la circulación vehicular, pasaron de 10 a 30 minutos en algunos casos debido a la configuración actual de los carriles.

El proyecto busca regresar el carril que actualmente limita la circulación, con lo que se espera eliminar el “ahorcamiento” vial y restablecer tres carriles de circulación.

La obra iniciará próximamente y tiene como objetivo principal facilitar el tránsito en la zona, atendiendo las solicitudes de la comunidad.