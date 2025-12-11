Vecinos de la colonia Santa Úrsula Coapa, en la alcaldía Coyoacán, aledaña al Estadio Banorte (antes Azteca), denunciaron la construcción de una serie de obras irregulares en la zona, que se anuncian para estar listas hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, señalan que ante la premura, violan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México, además, temen que esto empeore el desabasto de agua en la zona.

“Queremos decir que inmobiliarias sacan ventaja de la plusvalía que trae el Mundial 2026 y construyen sin permiso afectando viviendas populares”, dijo Adolfo Lara, vecino de la colonia.

Indicó que a inicios de 2025 se comenzaron a construir, a marchas forzadas, distintos edificios en la zona, los cuales “se anuncian en páginas de internet como oportunidades de inversión frente al Mundial 2026, pues muchas de ellas afirman que están listas a inicios del siguiente año”.

Gustavo Bolaños, otro vecino de la zona, aseguró que para lograr este cometido, las inmobiliarias están saltándose las normas y trabajan a contrarreloj “14 horas diarias en la construcción”.

Denunció que esto ha traído consecuencias negativas como afectaciones a las viviendas aledañas, pues las obras se llevan a cabo sin estándares de calidad.

Gustavo ejemplificó que el pasado 27 de noviembre un colado de cemento cayó sobre el techo de lámina de una casa contigua a una construcción ubicada en la calle Popocatépetl, lo que destruyó el cuarto donde duerme el propietario del inmueble. “A pesar de que se le llamó al 911 y se puso una denuncia, la obra sigue sin ser clausurada o sancionada”.

Señaló que ninguna de estas obras irregulares exponen dictámenes de impacto urbano, opinión en materia de riesgos, dictamen de factibilidad de servicios hidráulicos, entre otros.