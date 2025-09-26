Vecinos de la colonia El Capulín, en la alcaldía Álvaro Obregón, manifestaron su inconformidad ante lo que califican como omisiones de las autoridades federales respecto a las afectaciones derivadas de las obras del Tren Interurbano México–Toluca, El Insurgente.

En un comunicado, el colectivo Vecinos Unidos de El Capulín señaló que, a pesar de los recientes anuncios sobre el inicio de pruebas con trenes en la terminal Observatorio como parte de la etapa previa a la inauguración del proyecto, hasta ahora no han comenzado los trabajos de reparación en los predios dañados por la obra.

Los vecinos cuestionaron que el gobierno federal promueva la próxima apertura del servicio ferroviario mientras, aseguraron, no se han atendido los daños a viviendas ni se ha dado respuesta a las evidencias presentadas por la comunidad para acreditar las afectaciones.

De igual manera, denunciaron que en intentos previos por atender la problemática, las autoridades dejaron fuera a varios vecinos, lo que consideraron acciones “selectivas” que no resuelven de fondo la situación y generan desigualdad entre los afectados.

El colectivo Vecinos Unidos de El Capulín hizo un llamado a la Presidencia y a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario para que se dé atención integral a su pliego petitorio, con el fin de garantizar que ninguna familia quede desprotegida por la obra.

Finalmente, advirtieron que, de no establecerse un diálogo efectivo, podrían organizar nuevas jornadas de protesta.

Aclararon que su intención no es afectar a terceros, sino lograr que las autoridades escuchen sus demandas y se atienda de manera justa el problema que enfrentan.