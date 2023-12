Ante la temporada invernal y para prevenir riesgos, decenas de capitalinos acudieron a los centros de salud de la Ciudad de México para recibir la vacuna rusa Sputnik-V contra Covid-19.

A diferencia de las semanas previas en las que se vio poca afluencia de ciudadanos en busca de la vacuna, este viernes se vieron filas de hasta una decena de personas a la espera de recibir el biológico.

Juan Manuel, un capitalino de 57 años, contó a EL UNIVERSAL que este año no se había aplicado su refuerzo porque “me estaba esperando a que llegara la rusa”.

“Le tuve más confianza porque esa ya me había tocado, en años pasados me pusieron esa, a mi familia le tocó de la AstraZeneca, entonces yo creo que le tuve más confianza a esas, por eso me esperé”, dijo.

En el centro de salud Beatriz Velasco de Alemán, en la alcaldía Venustiano Carranza, se aplican dosis contra influenza y también contra Covid-19, tanto de la cubana Abdala como de la rusa Sputnik-V.

En la entrada, un letrero anuncia qué vacunas se aplican: contra influenza y las dos disponibles contra Covid-19 en la capital: Abdala, primera y segunda dosis, así como menores de 18 años; y Sputnik-V, sólo refuerzo para mayores de 18 años.

Cerca de las 11:00 horas de este viernes, al menos 15 individuos de distintas edades, entre ellos, personas mayores, aguardaban en las instalaciones del centro de salud para recibir su inmunización.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud (Sedesa) local, para el jueves 7 de diciembre se habían aplicado cuatro mil 918 vacunas de la marca Sputnik-V, desde el martes pasado que arrancó la inmunización con este biológico.

A diferencia de las semanas previas, en las que el flujo de gente en algunos centros de salud había disminuido, cuando únicamente se aplicaba la vacuna cubana Abdala, la fila de personas es constante en algunos centros de salud.

En la clínica de especialidades No. 4, en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, la gente estaba lista para recibir su dosis desde las 9:30 horas, tiempo en el que al menos cinco personas aguardaban a que se descongelaran las vacunas de la marca rusa antes de su aplicación, algo que lleva aproximadamente 20 minutos. Una vez descongeladas, estas vacunas únicamente pueden permanecer afuera un tiempo máximo de dos horas.

“Veníamos por la de influenza, pero ya que están aplicando la de Covid-19, pues también aprovechamos para que se la pusiera”, comentó otra ciudadana, habitante de la alcaldía Miguel Hidalgo, quien contó que acudió al centro de salud para acompañar a su madre a recibir el biológico.

“Es bueno estar protegidos, ahorita con el clima nos estamos enfermando mucho, con este frío y luego tanto cambio de temperatura”, aseveró la mujer.

Aunque ella todavía no se aplica el refuerzo contra Covid-19, dijo no tener preferencia por alguna marca: “no prefiero alguna, yo creo que la próxima semana vengo por la vacuna”.