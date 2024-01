Casi un centenar de migrantes acudió a las ferias del empleo que organizó la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo capitalina durante 2023.

De acuerdo con una respuesta a una solicitud de información que elaboró EL UNIVERSAL, la dependencia capitalina detalló que de enero a diciembre del año pasado se atendieron en las ferias de empleo que impulsan en la capital y en las 17 unidades del servicio de empleo a 70 hombres y 23 mujeres, un total de 93 personas originarias de otro país que contaron con documentación y permisos de tránsito en la Ciudad.

La dependencia —que no detalló las nacionalidades por no llevar el registro de ellas— expuso que en caso de que los migrantes no cuenten con la documentación requerida por la empresa se les canaliza a la Comisión Nacional de Refugiados (Comar).

“Una vez que obtienen sus documentos, se les atiende nuevamente como buscadores de empleo, un gran porcentaje de las empresas los contratan otorgándoles las prestaciones de ley como cualquier otro ciudadano mexicano”, acotó la institución.

Del total de 93 migrantes, 15 —12 hombres y tres mujeres— acudieron a la última feria del empleo que se llevó a cabo en la alcaldía Cuauhtémoc, en la que, por cierto, se ubica la Comar.

Vía transparencia, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo capitalina dijo que implementa el Programa de Apoyo al Empleo, que tiene como objetivo lograr la inserción a una fuente laboral con intención preferencial a quienes enfrentan barreras de acceso al mercado laboral.

