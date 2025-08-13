Naucalpan, Méx.— Para validar sus documentos de ingreso y formar parte de la primera generación, 645 aspirantes a la licenciatura acudieron a la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Naucalpan.

La institución abrió mil 046 espacios para cursar 11 licenciaturas en este inicio de ciclo escolar, programado para el 8 de septiembre.

Entre los aspirantes se encuentra Esteban, un joven de 18 años que acudió acompañado de su madre para completar el proceso de validación. Comentó que realizó el examen de ingreso para la UNAM, pero no obtuvo un lugar, por lo que ve en esta universidad una oportunidad para continuar con sus estudios.

“Me siento emocionado porque es un paso importante para avanzar en mi educación”, dijo.

Explicó que conoció la universidad cuando personal de la institución visitó su preparatoria para informar sobre la apertura y los procesos de inscripción, por lo que decidió hacer su preinscripción.

Esteban se inscribió en la licenciatura de Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas, carrera que le llamó la atención porque aborda el cuidado y la protección del medio ambiente en la ciudad, un tema que considera importante en la actualidad.

Las carreras que hasta este momento más demanda tienen son: Psicología, Contaduría y Finanzas; Derecho y Criminología.

También se impartirán Ingeniería en Control y Automatización; Ingeniería en Inteligencia Artificial; Administración y Comercio; Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas; Ciencias de Datos para Negocios; Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas, entre otras.

La validación de los documentos se realiza de 10:00 a 16:00 horas hasta el 15 agosto.