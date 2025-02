Activistas solicitaron una reunión con integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México y respeto a la iniciativa ciudadana contra las corridas de toros, ya que, aseguraron, diputados no asisten a las reuniones de trabajo para analizar el tema.

Este miércoles, la presidenta de la comisión, Daniela Álvarez recibió a los activistas Arturo Berlanga Ramírez, Sofía Berenice Morín Pérez, Jerónimo Enrique Sánchez Fernández de Liencres, Juan Reséndiz Ana Laura, Sacbé Alfonsina Ibarra Escobedo, Lizbeth Elena Muñoz López, Leonardo Díaz Rudolf, Laura Hernández y Mónica Hernández, quienes remarcaron que continuarán su lucha por erradicar esta práctica contra los animales.

Arturo Berlanga señaló que legisladores no acuden a sesionar, o solo pasan lista y posteriormente se retiran, sin mostrar respeto a la iniciativa ciudadana que en el marco de legalidad tienen que discutir y votar.

“Solicitamos como primer punto de manera formal, que usted se lo externe a los miembros integrantes de esta comisión, a dos cosas, a tener una reunión con nosotros. Y dos, el respeto hacia nosotros y hacia la iniciativa, ¿a qué me refiero con el respeto hacia nosotros y hacia nuestra iniciativa?, les estamos pidiendo respeto a sus compañeros diputados por el esfuerzo ciudadano que hicieron muchos de los compañeros aquí, que tengan respeto por los ciudadanos que firmaron la iniciativa y que tengan respeto por las herramientas democráticas, y por último que tengan respeto a su trabajo en asistir”, acotó.

En tanto, Sofia Berenice Morín también expuso que ha buscado a los legisladores, y nunca están.

Piden respetar la iniciativa ciudadana contra corrida de torosEFE/Mario Guzmán

“Este tema para nosotros es completamente apartidista. Nosotros defendemos la causa, no a ningún partido, no a ningún político, eso no. A los que han faltado les hemos mandado sus cartas de extrañamiento. Oye diputado, puede explicar por qué se fue, puede explicar por qué estuvo cinco minutos y se paró y se fue. Es muy fácil decir que esta es la casa del pueblo, es muy fácil decir que el pueblo manda, es muy fácil decir eso, pero a la hora, como ahorita lo estamos viendo, desgraciadamente nos encontramos con que Martha Ávila nunca se ha presentado, y lo digo abiertamente, con que Valentina Batrés no ha venido ni una vez. El día que le fui a intentar entregar un documento, no había nadie en sus oficinas, le tuve que aventar por debajo de la puerta, o sea, qué vergüenza, pero lo tuve que hacer para que recibiera nuestro documento”, acotó.

La presidenta de la Comisión, Daniela Álvarez informó que esta tarde a las 17:00 horas se citó a los integrantes de la comisión a quienes dará a conocer sus requerimientos.

“Una disculpa a quienes se encuentran a la mesa y también a quienes firmaron esta iniciativa ciudadana por el manejo que se ha dado, de cierto punto irresponsable, yo lo he dicho. Es una iniciativa que no podemos mezclar los aspectos personales o políticos con los aspectos legales y por eso he intentado ser lo más prudente posible seguido con todos los procedimientos que marca la ley con toda la normatividad con los tiempos estipulados, sí mandando algunas consultas pero a la vez trabajando de manera paralela en el desahogo de esta iniciativa”.

“Hoy tenemos convocada nuevamente una reunión a las cinco de la tarde con el fin de poder implementar el parlamento abierto y hacer esta convocatoria en donde todas y todos podamos estar, escuchar, entender y con los elementos que tenemos en la mesa dictaminar de manera responsable”.

Es importante recordar que ayer (martes) se citó a integrantes de la comisión, sin embargo, legisladores de Morena y sus aliados no se presentaron, por lo que no hubo quórum.

