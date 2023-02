Activista trans denuncia golpiza en Congreso CDMX; diputada del PAN agradece a seguridad por velar por su integridad

Durante la mañana en el Congreso de la Ciudad de México se reportó una manifestación por parte de activistas trans para pronunciarse en contra de la iniciativa de la diputada local del PAN, América Rangel, que busca que los menores de edad no puedan someterse a cirugías de cambio de sexo.

Los manifestantes ingresaron al recinto legislativo localizado en Donceles, después de romper los vidrios de las oficinas del PAN, tras varios golpes lograron romper los barrotes de la puerta, tres manifestantes lograron ingresar al lobby.

La Mesa Directiva del Congreso capitalino dejó en claro que no violentó a ninguna manifestante tras los hechos registrados esta mañana en sus instalaciones.

En un comunicado oficial señalaron que la sesión ordinaria fue suspendida debido a diversos actos de violencia perpetrados por un grupo de manifestantes, quienes se pronunciaron en contra de una iniciativa presentada en la sesión ordinaria del 9 de febrero.

Activista lesionada

Por medio de redes sociales, la activista trans Victoria Sámano denunció que fue amedrentada y violentada por los elementos de seguridad del Congreso de la Ciudad de México.

En una grabación vía Twitter, la activista mencionó que la seguridad del congreso no le permitía salir, además de que la golpearon. “Intentamos entrar, nos metimos, nos reprimieron, estoy toda golpeada, seguridad del congreso me golpeo, no me dejan salir”.

Momentos más tarde un internauta subió a su cuenta de Twitter, un video en donde la activista sale del Congreso local tras exigir sus derechos, en dicha publicación se observa a la activista caminando al lado de dos de sus compañeros.

“En esta ciudad, se violenta a las personas defensoras de derechos humanos”, denunció Victoria Sámano quien mostró diversas heridas en sus piernas.

“Solamente estábamos exigiendo nuestros derechos y nos empezaron a golpear, me golpearon en las piernas, aquí están las marcas de como me golpearon para esta ciudad, es más importante los diputados que las personas trans”, expone.

INADMISIBLE lo que le sucdió a @samano_O tras la protesta en el Congraso en contra de la inciativa de América Rangel, y es que Victoria fue retenida y golpeada dentro del recinto mientras exigia sus derechos y los de las suyas... REPROBABLEpic.twitter.com/2RjpGDoEkV — Ro Banda (@therobanda) February 21, 2023



¿Qué postura tiene América Rangel?

La diputada local del PAN, América Rangel, informó que “afortunadamente se encuentra bien” tras la gresca de esta mañana en el Congreso de la Ciudad de México, en donde un grupo de mujeres transexuales ingresaron al órgano legislativo local para confrontarla por la presentación de una iniciativa para prohibir que los menores de edad sean sometidos a operaciones y tratamientos para cambiar su sexo y género.

A través de sus redes sociales, precisó que estaba bien luego de que un grupo de personas “trataron de agredirme físicamente en el @Congreso_CdMex”.

De igual forma, agradeció al personal del Congreso por velar por su integridad en todo momento y “gracias a todos por sus mensajes”.

Fue el pasado 9 de febrero cuando América Rangel presentó una iniciativa para modificar la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes y el Código Penal local en materia de inflación trans.

Su propuesta busca adicionar un artículo 79 Bis a la Ley de los Derechos de los menores para considerar injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, cualquier intento de condicionamiento, presión u obligación por parte de un adulto para la determinación de la identidad sexual de las niñas, niños y adolescentes, contrario a su identidad biológica.

“Se considerará violación a la intimidad de niñas, niños y adolescentes, el ejercer sobre ellos cualquier mecanismo de carácter externo, terapéutico o similar que busque realizar una conversión de su identidad sexual”, señala la propuesta.

De igual forma, se pretende modificar el Código Penal local para considerar esta conducta como violencia moral.



Afortunadamente estoy bien luego de que un grupo de personas trataron de agredirme físicamente en el @Congreso_CdMex. Agradezco al personal del Congreso por velar por mi integridad en todo momento y gracias a todos por su mensajes. La violencia no es ni será nunca la solución. — América Rangel (@AmerangelLorenz) February 21, 2023

Con información de Omar Díaz



