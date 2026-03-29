Más Información
Sheinbaum afirma que no llegó “impuesta por una élite"; asegura que la 4T fue impulsada por respaldo popular
CIDE corrige contrato de comedor a 1.17 mdp; asegura austeridad y aclara que menú gourmet era solo referencia
Episcopado lamenta prohibición de Israel de celebrar misa de Domingo de Ramos; reprueba uso de la religión para justificar la guerra
Policía de Israel impide celebrar la misa del Domingo de Ramos; Netanyahu justifica bloqueo por seguridad
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y el amanecer de este lunes en las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.
Lo anterior porque se esperan temperaturas de entre cuatro y seis grados Celsius entre las 2:00 y 8:00 horas del 30 de marzo.
Por ello se recomienda a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
Además, lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si usas calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.
Lee también Crece familia de jirafas en San Juan de Aragón
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]