Tlalnepantla, Méx. -Arriba a los juzgadosde Tlalnepantla, el abogado de Alejandro Germán “N”, mejor conocido como , Rafael Reyes Retana Valadez, lamentó que la justicia ya no sea conforme a derecho sino una “justicia popular” gracias a las redes sociales.

Señaló que se utilizarán todos los recursos legales disponibles para que se haga justicia de acuerdo a los hechos como realmente ocurrieron.

Sin embargo, indicó que se vislumbra se continúen las injusticias por la cobardía de las s, al “obedecer a consignas y no a la ley”

