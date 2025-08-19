Más Información
Tlalnepantla, Méx. -Arriba a los juzgadosde Tlalnepantla, el abogado de Alejandro Germán “N”, mejor conocido como Lord Pádel, Rafael Reyes Retana Valadez, lamentó que la justicia ya no sea conforme a derecho sino una “justicia popular” gracias a las redes sociales.
Señaló que se utilizarán todos los recursos legales disponibles para que se haga justicia de acuerdo a los hechos como realmente ocurrieron.
Sin embargo, indicó que se vislumbra se continúen las injusticias por la cobardía de las autoridades, al “obedecer a consignas y no a la ley”
LL