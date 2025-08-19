Tlalnepantla, Méx. -Arriba a los juzgadosde Tlalnepantla, el abogado de Alejandro Germán “N”, mejor conocido como Lord Pádel, Rafael Reyes Retana Valadez, lamentó que la justicia ya no sea conforme a derecho sino una “justicia popular” gracias a las redes sociales.

Señaló que se utilizarán todos los recursos legales disponibles para que se haga justicia de acuerdo a los hechos como realmente ocurrieron.

#LordPadel | Rafael Reyes Retana Valadez, abogado de Alejandro Germán “N”, conocido como Lord Pádel, reprochó que las autoridades judiciales obedecen a consignas y no actúan con apego a la legalidad



📹 Gisela González | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/weycYCcAil — El Universal Estado de México (@Univ_Edomex) August 19, 2025

Sin embargo, indicó que se vislumbra se continúen las injusticias por la cobardía de las autoridades, al “obedecer a consignas y no a la ley”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL