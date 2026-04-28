A una semana de la inauguración de la ciclovía sobre calzada de Tlalpan, usuarios señalaron que el carril presenta acumulación de basura, lo que dificulta su uso y lo vuelve especialmente problemático durante las lluvias.

Además de que denunciaron la falta de respeto de algunos automovilistas y peatones hacia este espacio confinado.

Aunque reconocieron que la ciclovía representa una alternativa importante para la movilidad en la Ciudad, ciclistas coincidieron en que se percibe insegura y con ciertas deficiencias que afectan su funcionamiento y los ponen en riesgo.

Neftalín González, usuario frecuente de la ciclovía, dijo que tan sólo una semana ha observado una gran cantidad de basura acumulada a lo largo del trayecto.

“En una semana he visto muchísima basura en la ciclovía”, refirió y explicó que esta situación afecta directamente la circulación de los ciclistas.

Además, relató que durante una reciente lluvia, una parte elevada presentó encharcamientos severos, por lo que optó por utilizar el carril para autos.

Por su parte, Dilan André mencionó que el deterioro del carril es constante desde su apertura, ya que además de la basura, han comenzado a aparecer baches. “En esta semana, a cada rato hay baches y muchísima basura”, dijo.

También denunció la invasión del carril por otros vehículos, lo que complica aún más su uso.

El usuario relató que uno de los puntos más conflictivos se ubica a la altura de la estación Xola, donde el flujo de personas genera choques constantes.

“En Xola, la gente sale para tomar el RTP y chocan con nosotros”, expuso, y destacó la falta de organización en ese punto con el transporte público.

La ciclovía de calzada de Tlalpan fue abierta al público el pasado domingo 19 de abril y además de los ciclistas, se observó la presencia de motociclistas y scooters así como la invasión de automovilistas, según publicó EL UNIVERSAL en su edición impresa.

Al respecto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, refirió que se aplicará un operativo vial en la zona.

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