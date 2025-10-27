Para este lunes 27 de octubre se prevé ambiente caluroso con cielo despejado en la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

En la capital del país se espera una temperatura máxima de 26°C, alrededor de las 15:00 de la tarde, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones en caso de salir.

Durante el día no se esperan lluvias, y habrá vientos del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

La temperatura mínima en las próximas 25 horas será de 12°C, sobre todo en las primeras horas del día.

Lee también Cambio climático deja costos económicos que superan los 100 mil mdp en México; alertan por aumento de calor en el mundo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL