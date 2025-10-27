Más Información
Para este lunes 27 de octubre se prevé ambiente caluroso con cielo despejado en la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
En la capital del país se espera una temperatura máxima de 26°C, alrededor de las 15:00 de la tarde, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones en caso de salir.
Durante el día no se esperan lluvias, y habrá vientos del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.
La temperatura mínima en las próximas 25 horas será de 12°C, sobre todo en las primeras horas del día.
