Niega Sheinbaum acuerdo con Salinas ante pago de impuestos; “sencillamente hoy pueden pagar”, dice

Sheinbaum revela llamada con Trump; confirma pausa de imposición arancelaria del 1 de noviembre

La mañanera de Sheinbaum, 27 de octubre, minuto a minuto

Notarias de Adán y amigos, vía para negocios jugosos

Israel levanta estado de emergencia; mantendrá restricciones en el sur del país

"Grupo Salinas falta a la verdad"; Nunca se firmó algún acuerdo en gobierno de AMLO: Félix Arturo Medina, exjefe del SAT

Para este lunes 27 de octubre se prevé ambiente caluroso con cielo despejado en la Ciudad de México, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

En la capital del país se espera una temperatura máxima de 26°C, alrededor de las 15:00 de la tarde, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones en caso de salir.

Durante el día no se esperan lluvias, y habrá vientos del norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 kilómetros por hora.

La temperatura mínima en las próximas 25 horas será de 12°C, sobre todo en las primeras horas del día.

