Tlalnepantla, Méx.— Con apenas 13 años, Cristian Jeron Lagunes es considerado el mejor ajedrecista infantil del Estado de México. Está entre los 10 mejores del país y figura entre los primeros lugares a nivel mundial en su categoría. Su historia de disciplina, constancia y pasión ha sido reconocida por el gobierno de Tlalnepantla, que le otorgó un apoyo económico de 27 mil pesos para respaldar su carrera.

“A mí me gusta lo difícil, me atrae lo complicado y me enamoró lo imposible”, afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL el joven, quien ha participado en más de 80 torneos nacionales e internacionales, acumulando triunfos que lo han llevado a soñar en grande.

Su meta ahora es representar a México en el Campeonato Mundial Juvenil de la Federación Internacional de Ajedrez (Fide) y dejar en alto el nombre del país.

Tenía apenas cinco años cuando algo lo detuvo frente a una vitrina, era el tablero de ajedrez que le cambiaría la forma de ver la vida.

En ese momento, impulsado por la curiosidad, Cristian pidió a su papá que le enseñara a jugar, entonces, lo que comenzó como una inquietud infantil, pronto se transformó en una vocación.

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz destacó el compromiso de Cristian con su comunidad, ya que no sólo compite, sino que también se ha ofrecido a impartir clínicas de ajedrez para niñas, niños y jóvenes del municipio, fomentando habilidades cognitivas y creando espacios alternativos que alejen a los menores de situaciones de riesgo.

El apoyo económico que le entregará el municipio le permitirá a Cristian costear inscripciones en competencias, traslados, material de estudio y entrenamientos.

Cristian sabe que su historia es poco común y también que su talento puede ser un vehículo para inspirar a otros. “Es una oportunidad para que más niños se acerquen al deporte y a la cultura, y no se desvíen por un mal camino”.