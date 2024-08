Los últimos seis años han sido muy relevantes para Yucatán en el ámbito culinario. La entidad fue sede de Hokol Vuh, dirigido por el chef danés René Redzepi; la décima edición de los Latin America's 50 Best Restaurants; The Best Chefs Awards,una premiación que por primera vez en su historia salió de Europa, y Barra México, el evento de coctelería más importante en México; entre otros.

En entrevista para Menú, Michelle Fridman, secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, nos habla de los logros que deja su administración al apostar en la gastronomía para impulsar el desarrollo económico, fortalecer la identidad cultural y posicionar a la entidad como un destino de clase mundial.

¿Con qué panorama te encuentras al inicio de tu administración?

Me entregan un destino maravilloso que había sido desarrollado administración tras administración con una visión muy local. Si bien, no es algo que haya estado mal, el tener un equipo de trabajo tan diverso me permitió darle la vuelta a muchas cosas, plantear las cosas desde un ángulo totalmente diferente y creo que el resultado ha sido muy positivo.

¿Qué panorama deja tu administración?

Deja un destino posicionado, un destino en franco crecimiento, un destino que tiene todo para seguir en esa misma línea: seguridad, una enorme diversidad de producto, una gran infraestructura, conectividad. Entonces creo que solamente se trata de seguir haciendo lo que ha funcionado.

¿Cómo enfrentó la pandemia tu administración?

Primeramente, nadie en el mundo esperaba la crisis de la pandemia. La verdad fue un reto muy interesante estar encerrados en casa y cuestionarnos qué haríamos con eso.

En Yucatán nos dimos cuenta que teníamos todo para capacitar de manera virtual y digitalizar. Tuvimos que aprender a ser resilientes, a reinventarnos, a reconstruirnos y a trabajar en equipo. Sí, fue una crisis, pero también fue una gran oportunidad que nos unió mucho como como sector.

¿Cómo se vuelve la gastronomía un motor de cambio durante tu administración?

Promover la gastronomía yucateca permitió apoyar a todos los sectores que necesitaban recuperarse económicamente, como agricultores, pescadores, productores de cerveza y muchas otras ramas, no solamente las directamente turísticas.

Además, Yucatán tiene una gastronomía inigualable, es un elemento identitario muy potente y es un elemento que se lleva muy bien con todos los otros segmentos.

¿Cómo impacto a Yucatán ser la sede de la décima edición de los Latin America's 50 Best Restaurants?

Los Latin America's 50 Best Restaurants nos permitieron traer a Massimo Bottura, a David Muñoz, a Virgilio Martínez y muchos otros chefs de talla internacional a Yucatán. Pudieron conocer Mérida, las Aldeas Mayas, los Pueblos Mágicos y crear comunidad con otros chefs.

Todo esto nos ayudó a promover a la entidad, pero también a incentivar a nuestra escena de chefs a hacerlo mejor todavía.

¿Cuáles platillos yucatecos tenemos que probar?

Sé que voy a decir un cliché, pero en primer lugar está el taco de cochinita. Si hablamos de comfort food, la sopa de lima es un apapacho para el alma. La torta de lechón y el queso relleno son otros dos platillos yucatecos que tienen que probar.

¿Qué mensaje dejas al finalizar tu administración?

Sigamos viajando por México, sigamos haciendo turismo y sigamos creyendo el turismo como este gran motor de cambio para México.

