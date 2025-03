Directo desde el Logan Square en Chicago, Illinois, Estados Unidos, el speakeasy "The Meadowlark" presentó su coctelería en la Ciudad de México. Long Story Short fue la sede donde el bartender Abe Vucekovich preparó 4 cocktails especialmente para el publico mexicano. En Menú te contamos sobre este bar, que es uno de los mejores del continente según The North America's 50 Best Bars.

The Meadowlark, uno de los mejores bares de Chicago. Foto: Instagram

The Meadowlark es uno de los bares locales más queridos y acogedores de Chicago, tanto así que consiguió la posición número 32 en la lista de los mejores cocktail bars en Norteamérica. Escondido detrás de una puerta misteriosa, cerca del callejón trasero del edificio de 110 años "Lardon and Union" se encuentra este "speakeasy": bares conocidos por ser bares ocultos en edificios, librerías o sótanos, inspirados en la época de la prohibición estadounidense. Aquí encontrarás una sala de estar pequeña, decorada con libros viejos y obras de arte fuera de época.

El ritual es que solo una persona que esté invitada, puede invitar a otra, dando una apariencia exclusiva a este bar. Aunque puedes entrar sin invitación, este es uno de los lugares que mejor celebra Chicago, y es que la carta de coctelería, creada por Vucekovich, es una especie de narración histórica de la ciudad, con referencias de aves del Medio Oeste y de la época del "World's Fair" en Estados Unidos, que sirvieron para imaginar cada coctél.

Es usual que los tragos cuenten con destilados locales de Illinois, sin embargo, para su estancia en México, utilizaron ingredientes nacionales para darle la vuelta a la coctelera "chicagüense", esto fue lo que sirvieron:

Pizza House Party: un trago que sabe a una pizza de queso; lleva Gin Mare, Ron Agrícola, jarabe de queso parmesano, tomate, jugo de limón, licor de chile poblano y licor de Accompani Flora Green.

Acid House: para los que les gustan los licores aciditos, este trago lleva Whisky Jack Daniel's, Marlot, Naranja sanguínea, jugo de limón y jarabe de flores.

Strawberries & cream: como si fuera un postre, este drink lleva Tequila Herradura Cristal, yogurt griego, fresa, limón, anís y óleo de hoja de plátano.

La idea de The Meadowlark es recibir a todo aquel residente de Chicago, veterano o nostálgico de la época de oro de la ciudad que quiera recordar los viejos tiempos, pero dando el lugar a las nuevas generaciones de bartenders y apasionados por la coctelería que quieran sumergirse en este oficio culinario.

Este es parte de los llamados "Take Overs" que llegan a Long Story Short, un cocktail bar en la colonia Juárez, en la Ciudad de México que invita al público melómano y fanático de la coctelería a probar canciones hechas cócteles.

Si te das una vuelta por Chicago o por la Juárez, te dejamos las direcciones de estos premiados bares.

The Meadowlark

Dirección: 2812 W Palmer St, Chicago, IL 60647, Estados Unidos.

IG: meadowlarkchicago

Long Story Short

Dirección: Florencia 51-Local B2, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX.

IG: longstoryshortcdmx