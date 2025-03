Cada año, Los Oscar reúne a los mejores exponentes del cine mundial, y cuando un mexicano brilla en esta gala, el orgullo se siente como propio.

En esta edición, el reconocimiento no solo fue para actores y directores, sino también para el arte de la mixología. Handshake Speakeasy, el bar mexicano que recientemente fue nombrado nuevamente como El Mejor Bar de México y obtuvo el prestigioso título de El Mejor Bar de Norteamérica 2024 según The World's 50 Best Bars, será el encargado de servir cócteles a las estrellas de Hollywood durante la ceremonia.

En Menú te contamos todos los detalles sobre Handshake Speakeasy y su propuesta de mixología para la noche más importante del cine.

Handshake Speakeasy

Handshake Speakeasy es un bar para los amantes de los cocteles y donde se pueden apreciar sabores únicos con técnicas diferentes. Foto: Diego Prado | El Universal

Ubicado en Amberes 65, en el corazón de la colonia Juárez, Handshake Speakeasy es mucho más que un bar: es un laboratorio de sabores y sensaciones.

Detrás de su impecable ejecución están Erick Van Beek, Marcos Di Battista, Alejandra Orozco, Rodrigo Urraca y un talentoso equipo que busca elevar la coctelería a otro nivel.

Su concepto rinde homenaje a la época de la prohibición, con una estética Art Deco en tonos dorados y negros que envuelve a sus visitantes en un aire de misterio y sofisticación. Con capacidad para solo 32 personas, este speakeasy ofrece un refugio íntimo donde el diseño y la mixología se fusionan con un estilo inigualable.

Lo que realmente distingue a Handshake Speakeasy es su meticulosa forma de preparar cada trago. Aquí, la coctelería no es un acto improvisado, sino una ciencia exacta. A través de la mixología molecular, cada cóctel se elabora con técnicas avanzadas como congelación, clarificación y flambeado, con el propósito de transformar texturas, intensificar sabores y garantizar que cada sorbo sea idéntico en perfección, sin importar cuántas veces lo pruebes.

En este bar, la innovación no solo se bebe, se experimenta. Cada cóctel es una combinación de precisión, creatividad y técnica que convierte cada visita en un viaje sensorial inolvidable.