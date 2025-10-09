Desde 2021, ICEX España Exportación e Inversiones otorga el sello “Restaurants from Spain”, a los establecimientos de cocina española que utilizan ingredientes auténticos en sus menús. Más de 500 restaurantes en 50 países fueron galardonados con el distintivo en 2025. Estos son los que ostentan el reconocimiento en CDMX.

Ajoblanco

Pablo San Román y Manuel Victoria orquestan en este espacio cocina mediterránea española. Prueba el ajoblanco, gazpacho de almendras y los arroces.

Dirección: Pedregal 45, Lomas Virreyes

Alaia

Cocina española mediterránea con énfasis en el producto. Su interiorismo es acogedor y elegante, ideal para cenas o celebraciones. Imperdible el lechón con papa panadera.

Dirección: Canoa 80, Tizapán San Ángel

Bulla

Tapas, medias raciones y platos fuertes fieles a los sabores de España. Un ambiente sin pretensiones, para matar la tarde entre vino o vermut. Pide arroz meloso y gambas al ajillo.

Dirección: Homero 418, Polanco

Castizo

Cocina española contemporánea con buen dominio de producto: arroces y tapas son favoritos de los comensales. Ideal para una comida casual o una cena en pareja.

Dirección: Chilpancingo 46, Condesa

Catorze

Cocina española confortable, en su menú hay lo mismo para tapear que para darse un festín. La fideuá negra con mariscos es uno de los platos más socorridos.

Dirección: Masaryk 61, Polanco

Centro Castellano

Un verdadero ícono de la gastronomía española en la CDMX. Sazón auténtica y porciones generosas de paella, fabada asturiana, cordero… servidas desde 1959.

Dirección: República de Uruguay 16, Centro Histórico

El Sella

Probablemente la cantina de tradición española con más arraigo en la Ciudad. Imperdible su chorizo a la sidra, el pulpo a la gallega y el lechón.

Dirección: Dr. Balmis 210 esq. Dr. Villada, Doctores

Ekilore

El asador vasco liderado por Pablo San Román rinde tributo a la cocina tradicional. Favoritos entre los asiduos, el chuletón, el bacalao pipil, las rabas y los chipirones.

Dirección: Aristóteles 239A, Polanco

Emilio

Ofrece favoritos de la cocina española en una atmósfera agradable y apta para una comida de negocios. Arroz con bogavante y bacalao a las brasas son ganadores.

Dirección: Av. Emilio Castelar 107, Polanco

Gaudir

Taberna con buena selección de vino y cocina predominantemente catalana bajo la batuta de Cesc Durán. Salmorejo, lechón con puré de manzana y arroz meloso son imperdibles.

Dirección: Bahía Guantánamo 83, Anzures

Guria

Cocina española tradicional y ambiente formal. Con amplio salón y terraza, es adecuado para comidas de negocios. Favorita entre sus asiduos, la merluza en salsa verde.

Dirección: Av. Javier Barros Sierra 555, Santa Fe

Jaleo

Pionero entre los bares de tapas. Montaditos, pinchos y cañas en un ambiente informal que invita a matar la tarde entre amigos.

Dirección: Av. Emilio Castelar 121, Polanco

La Cocina del Bizco

Jesús Pedraza, mejor conocido como El Bizco, inauguró este sitio en julio de 2024. Un bar clásico madrileño donde las tapas, las cañas, los platos del día y el vermut no faltan.

Dirección: Ometusco 1, Condesa

La Mallorquina

Croquetas, rotos, chuletillas y hasta fabada… este lugar ofrece consentidos ibéricos de siempre en un ambiente casual y con una selección de vinos de las principales regiones.

Dirección: Altavista 207, San Ángel

Lar Gallego

Con tres décadas de historia, este sitio ofrece sabores de Galicia en un ambiente estilo cantinero. Chuletón y pulpo a la gallega son grandes favoritos.

Dirección: Insurgentes Sur 628, Del Valle

Mallorca

El restaurante y pastelería, establecido en Madrid en 1931, llegó a CDMX con dos sucursales. Se ha convertido en un favorito para desayunar y llevar pan a casa.

Dirección: Av. Paseo de la Reforma 365, Cuauhtémoc

Puerto Getaria

En el corazón de la Nápoles, este restaurante de tradición vasca inaugurado en 2006 se especializa en pescados a las brasas. Los chipirones en su tinta son un clásico.

Dirección: Dakota 159, Nápoles

Socarrat

Para escapar de los barrios de siempre. Socarrat ofrece tapas, bocadillos, raciones y paellas. Predilectas entre sus clientes, las croquetas de jamón y la paella negra con alioli.

Dirección: Heriberto Frías 573, Local A-1, Narvarte Poniente

Torre de Castilla

Un clásico de Polanco para los que gustan de la cocina tradicional española. Aquí se disfruta de paella y robalo a la vasca a precios razonables y con servicio esmerado.

Dirección: Esopo 31, Polanco

Vega

La más reciente apuesta de Grupo Castellano. Con un interiorismo exquisito, Vega ofrece cocina tradicional española de diversas comunidades y buena selección de vino.

Dirección: Av. Revolución 1465, Campestre

Zagala

Bittor Sierra da un giro de vanguardia a los platos típicos. Es un espacio íntimo, elegante y acogedor inspirado en los paisajes montañeses de Los Pirineos.

Dirección: Monte Athos 185, Lomas Virreyes

Zeru

Israel Aretxiga dirige uno de los consagrados si de cocina española se trata. Materia prima impecable, técnica bien pulida y una gran carta de vinos hacen la experiencia redonda.

Dirección: Monte Everest 635, Lomas de Chapultepec

