La historia que empezó con un carrito continúa con 9 años de trayectoria y un menú en el que el taco es la estrella indiscutible y la variedad no falta.

Hoy en Menú, te contamos que habrá en la celebración del Aniversario de Tizne Tacomotora para que no te la pierdas y, si aún no lo conoces, vayas a probar sus creativos tacos.

¿Qué es Tizne Tacomotora?

Desde sus inicios como un carrito-ahumador ambulante que alimentaba a ferias y conciertos, Tizne Tacomotora (bajo la dirección de los chefs Pilar García y Jorge Linares) ha sido un lugar donde birlla el taco.

Aquí, cada bocado es concebido como un platillo completo: capas de sabor, contrastes, texturas y técnicas de la alta cocina aplicadas al universo taquero.

Este enfoque ha permitido que el taco sea visto más allá de la comida callejera, sin dejar de serlo: un platillo complejo, creativo y digno de la gastronomía contemporánea, pero con el corazón y la esencia intactos.

Entre sus imperdibles se encuentran el taco de Kalbi (costilla estilo coreano con humo), brisket, pork belly o el sorprendente Ice Cream Taco.

¿Qué habrá en el Aniversario de Tizne Tacomotora?

Tizne Tacomotora celebra su 9º aniversario con una fiesta que une lo mejor de su cocina al humo con la energía del ambiente sonidero. Con nueve años de trayectoria, Tizne Tacomotora se reafirma como un referente del taco en la Ciudad de México.

La cita es el jueves 16 de octubre a partir de las 8:00 pm en La Hija de los Apaches (planta alta), Claudio Bernard 149, Doctores.

Para esta ocasión especial, los asistentes podrán disfrutar de:

Los tacos al humo de Tizne, donde técnicas como el ahumado lento, los tatemados y el uso sutil de cenizas transforman un clásico en toda una experiencia gastronómica.

Servicio de barra con diferentes bebidas, ideales para acompañar la propuesta gastronómica.

Un ambiente único con el Sonido Jorge Romero “La Voz del Barrio Berraco”, además de la participación de Sonido Samurai y Mágico Sonidero, que encenderán la pista con lo mejor del ambiente sonidero.

Se trata de un evento abierto a todo público, así que no desaproveches el plan y ve con tus amigos, tu pareja, o en familia. ¡No te puedes perder el Aniversario de Tizne Tacomotora!

