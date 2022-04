Ostiones

Estos ostiones de granja son un fruto del mar cotizado entre locales y extranjeros. Lo cultivan desde que son microscópicos hasta que llegan a su tamaño ideal cuando los dejan en las aguas del Parque Acuícola Tamaulipas, ubicado en la laguna Almagre dentro del poblado La Pesca, en Soto la Marina. Al inicio de su vida los alimentan con espirulina para que después el agua y la corriente hagan lo suyo.

Son ostiones carnosos y con una nota salada peculiar, basta un poco de limón para disfrutar de este manjar. Al crecer en aguas certificadas, estos ostiones tiene un valor agregado. De hecho, cuentan con la certificación Purple Point el cual garantiza que los bivalvos se produzcan en aguas libres de contaminantes, bacterias y virus.

Jaiba

Ya sea en sopa, frita, empanizada, en taquitos dorados o en ceviche, la jaiba tamaulipeca es deliciosa al ser carnosa y con sabor a mar.su tamaño es del tamaño de una mano extendida, con pinzas de un azul eléctrico y concha gris azulada. Puedes encontrarla fresca en pieza entera, deshebrada o bien, congelada cuando tiene que viajar a otros estados para su venta. Lo más cotizado son sus tenazas, solo necesitarás una salsa tártara o bien. gotas de limón y catsup

Tortillas de queso

La tortilla más cotizada del estado tamaulipeco se derrite. Se trata de un disco de queso muy delgado que puedes doblar tal cual como una tortilla de harina. Ya sea para quesadillas o para hacer taquito con tu guisado preferido. Si la calientes en el comal, queda una costra crujiente de queso. Está presente en restaurantes, carnicerías y mercados locales en Tamaulipas. sin duda, un gran souvenir para quien visita el estado.

Tortas de la barda

Una tradición al sur tamaulipeco en Tampico, Altamira y Ciudad Madero. Familias enteras se reúnen para comerlas acompañadas de un Escuis, el refreso favorito de esta zona. Esta torta trae de todo, hasta me atrevo a decir que es la prima hermana de la torta cubana. Sobre un pan francés (una especie de bolillo muy suave), ponen frijoles negros refritos, queso amarillo, queso blanco fresco, chorizo frito, queso de puerdo, rebanadas de jamón, carne de res deshebrada, lajas de aguacate, tomate, cebolla y salsa verde con trocitos de chocharrón para rematar.

Se dice que esta torta surgió por ahí de 1928. Se vendían cerca de la barda que limita el ferrocarril y los muelles de Tampico. En un inicio la torta era de sardinas y frijoles, pero como a no todos les gustan de sardina, se abrió la opción con jamón lo cual con el tiempo y los antojos evolucionó a lo que conocemos hoy. aunque se lea muy grande por todos los ingredientes que al componen, no lo es. El reto más grande es comerla sin que se desbarate.

Zacahuil

Al ser parte de la región huasteca, al sur de Tamaulipas también encontramos a este tamal de cocción bajo tierra con leña. Esta tradición se comparte con Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz. Es un tamal de fiesta hecho con maíz martajado y relleno de carne ya sea de cerdo o de res. Se acompaña de un encurtido el cual ayuda a refrescar boca y seguir comiendo este manjar.

Mezcal

Como hemos visto, el mezcal no conoce no conoce fronteras. Al norte, también encontramos agaves como el cenizo y el jarcia buenos para destilar mezcal. Nosotros probamos el blanco y el reposado en barrica y no le piden nada a otros destilados. Aquí la tradición de destilar mezcal está desde finales de 1700, y su Denominación de Origen desde hace hace tres décadas. Si quieres conocer a detalle sobre su proceso y tener una degustación en el lugar en donde s eproduce, puedes hacer la Ruta del Mezcal en San Carlos, Tamaulipas.

Duquesas

Si te gustan los merengues, entonces vas a amar a las duquesas. Es elaborada con un merengue con yema de huevo y harina abrazada por una crujiente tortilla delgada y crujiente de coco. Es perfecta para cerrar la comida compañada de un espresso.

Pan relleno de queso

Otra de las sopresas que tuvimos en Tamaulipas fue el pan de queso. Lo encuentras en panaderías y restaurantes locales. Se parece a una concha, aunque su miga es más consistente y compacta, de corteza dulce y avainillada. Lo probamos en el restaurante El Lindero, y debemos confesar que una pieza no es suficiente.

