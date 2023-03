La gastronomía mexicana es una enciclopedia interminable de platillos e ingredientes con combinaciones que creerías que solo pueden vivir en tu imaginación.

Uno de los alimentos más versátiles de nuestro repertorio culinario es, sin duda, el taco. Los hay en todos lados, a todas horas y con todos los rellenos. Por la mañana, los de canasta o de carnitas; por la tarde, de carne asada, o de guisado; por la noche, al pastor o de cabeza, y así un sinfín de variaciones.

Como mexicano, estamos seguros que al pensar en tacos puedes imaginar cientos de ingredientes diferentes para poner dentro pero, ¿alguna vez se te ocurrió comer tacos de basura? No te preocupes, no es lo que te imaginas. Si aún no lo conoces, en Menú te contamos dónde puedes probar esta deliciosa creación.

Leer también: Chocolate con queso, una bebida colombiana

En un puesto de metal en la banqueta de una calle concurrida de Querétaro, se encuentran “Los Tacos de Basura”. Aquí se preparan para la venta hasta 16 guisados diferentes para preparar tacos desde las siete de la noche hasta altas horas de la madrugada.

Foto: @tacosdebasura

En dos grandes choriceras se cocina todo. Puedes elegir entre carne de res con nopales, carne de cerdo con camarón, carne al pastor, carne de res con papas, alambre y muchos más, todos dispuestos alrededor de la plancha para estar siempre calientes y listos para servir.





De todo, menos basura

El taco que les dio su actual nombre es el “taco de basura”, una especie de revoltura de todo: carne de res, carne de cerdo, salchicha, jamón de pavo, huevo, papas y nopales, más lo que se vaya agregando de los guisados vecinos.

El nombre original de este taco era “taco de parrillada” pero un cliente fue el autor intelectual del pegajoso nombre con el que se le conoce hasta ahora. Los dueños del negocio cuentan que en una ocasión, un comensal vio la montaña que se formaba en la plancha con este guiso, entre la combinación de ingredientes y colores, dijo que parecía una pila de basura, así que pidió “un taco de basura”.

Foto: @tacosdebasura

Leer también: ¿Cómo elegir los mejores ostiones para la Cuaresma?

El apodo del guisado se fue popularizando entre los clientes asiduos, por lo que los nuevos clientes también pedían el peculiar taco de basura. Este nombre se hizo tan conocido que la taquería lo tomó como nombre también para el negocio.





Con más de 20 años en el negocio de los tacos, en este lugar se alimentan a cientos de personas diariamente. Se encuentra ubicados a un costado del Estadio Olímpico y Centro Polideportivo de Querétaro, por lo que después de los eventos puedes mitigar tu antojo con uno de sus tacos.

Foto: @tacosdebasura

Otra de las especialidades es el taco “light”, en el que eliges dos guisados que se acompañan con queso y seis tortillas. Una porción que no te dejará con hambre.

Anímate a probar los famosos “tacos de basura” y descubre que su peculiar nombre no tiene nada que ver con su delicioso interior.

Dónde: Gonzalo Río Arronte 1, zona dos extendida, Villas del Sur, 76000 Santiago de Querétaro, Qro.

Leer también: Estos son los dulces que conociste en Familia con Chabelo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters