Hablar de mariscos en Mazatlán es hablar de tradición, frescura y oficio. En el corazón del puerto, Las Changueras se han consolidado como un referente gastronómico y cultural, especialmente durante la temporada de Cuaresma, cuando la demanda de pescados y mariscos crece de forma significativa.

Ubicadas en la zona centro, sobre la calle Aquiles Serdán, estas trabajadoras de mariscos forman parte esencial de la identidad culinaria de Mazatlán, y hoy en Menú te contamos esta historia de trabajo femenino y herencia pesquera.

¿Qué son Las Changueras?

En el centro de Mazatlán, el Mercado de Las Changueras es un punto donde la cultura gastronómica se vive de forma directa y cotidiana. El aroma a mariscos frescos impregna el ambiente, mientras las bandejas con hielo exhiben camarones de distintos tamaños, marlín, ostiones, callo de hacha, pulpo, atún, langosta y una amplia variedad de pescados.

El origen del nombre se remonta al “changuerismo”, una práctica histórica relacionada con el uso del “chango”, herramienta que los esposos de estas mujeres colocaban en las redes de las embarcaciones para capturar producto en los esteros antes de las fechas de veda establecidas por las autoridades.

Con el tiempo, el término evolucionó y dio identidad a las “changueras”: mujeres emprendedoras que, desde hace más de 40 años, comercializan mariscos frescos como parte fundamental de la economía local.

Cada madrugada instalan sus puestos con disciplina y experiencia. El manejo del producto, la conservación con agua y hielo, y el conocimiento sobre temporadas y tamaños forman parte de un saber que se transmite entre generaciones.

¿Qué se puede comprar y preparar aquí?

Los productos que ofrecen son ideales para preparar recetas tradicionales al estilo sinaloense. Aguachiles intensos y frescos, ceviches bien sazonados, cocteles de mariscos, camarones al mojo de ajo o empanizados forman parte del recetario que cobra vida gracias a la frescura del producto.

Los precios son accesibles y varían según la especie, el tamaño y la temporada. Además del marisco, también se pueden encontrar salsas artesanales y comerciales como la negra, roja, macha o de chiltepín, que elevan el sabor de cada platillo y acompañan la experiencia del mar en la mesa.

Durante la Cuaresma, cuando muchas familias optan por pescados y mariscos como parte de la tradición culinaria, Las Changueras se convierten en uno de los puntos más concurridos del puerto. Locales y visitantes acuden en busca de producto fresco para mantener vivas las costumbres gastronómicas de la temporada.

Reconocido por su tradición pesquera y por contar con una de las flotas camaroneras más importantes del país, Mazatlán encuentra en este mercado una expresión auténtica de su identidad. Las Changueras no solo venden mariscos: sostienen una herencia, representan el rostro femenino del trabajo en el puerto, y mantienen el sabor que define a la ciudad.

