En la vibrante escena gastronómica de la Ciudad de México, las tradiciones se reinventan para ofrecer experiencias que conectan el pasado con el presente, y hoy en Menú presentamos los detalles de una apertura que busca celebrar esta herencia cultural.

Un concepto inspirado en la historia de la Nueva Galicia

Ubicada en el corazón de Polanquito, La Sotomayor Patio y Cantina se presenta como un espacio que reinterpreta la esencia de la clásica cantina mexicana al fusionar tradición e historia. De acuerdo con la información del establecimiento, el concepto visual y temático está inspirado específicamente en el Reino de la Nueva Galicia del siglo XVII.

Esta influencia histórica se traduce en un ambiente cálido y acogedor, donde cada detalle busca evocar simbolismos de otra época. A diferencia de los espacios tradicionales, este lugar apuesta por una atmósfera dinámica que incluye música variada y videos en vivo, creando una energía que invita tanto a la relajación como a la socialización.

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Menú All You Can Eat y gastronomía mexicana

La propuesta culinaria de La Sotomayor es un homenaje a la riqueza del país, combinando platillos tradicionales con toques innovadores. Según el comunicado de marzo de 2026, la experiencia se vive al máximo con una oferta de "botanas sin parar" y una propuesta gastronómica robusta.

Entre los platos imperdibles que destaca el lugar se encuentran:

Tuétanos con sopecitos : Preparados a la parrilla, acompañados de sopes con salsa tatemada y bañados en salsa de tuétano y tocino con parmesano.

: Preparados a la parrilla, acompañados de sopes con salsa tatemada y bañados en salsa de tuétano y tocino con parmesano. Chamorro de cerdo con hueso : Se ofrece preparado al gusto, ya sea adobado, frito, al ajillo, en mole oaxaqueño o en salsa borracha.

: Se ofrece preparado al gusto, ya sea adobado, frito, al ajillo, en mole oaxaqueño o en salsa borracha. Aguachile negro : Una opción marinada en ceniza de chile habanero y aceite de cacahuate, servida con tostitos verdes.

: Una opción marinada en ceniza de chile habanero y aceite de cacahuate, servida con tostitos verdes. Buñuelos: Servidos con jarabe de piloncillo, fruta de temporada y helado.

Para quienes buscan una experiencia completa, el lugar ofrece tardes de cantina con un Menú All You Can Eat por $389.

Coctelería de autor: Los "Milagritos"

El apartado de bebidas de La Sotomayor integra un guiño cultural único a través de los llamados "milagritos". Estas bebidas se sirven en vasos tipo veladora decorados con imágenes de íconos de la música mexicana como Paquita la del Barrio, Juan Gabriel, José José y Jenni Rivera.

Dentro de esta serie sobresale "La Paquita", un coctel elaborado con tequila Patrón Cristalino, jugo de limón y toronja, Red Bull de sandía y un escarchado de chamoy con sal de habanero tatemado. Además, el establecimiento mantiene una promoción de 2x1 en coctelería y bebidas todos los días en un horario de 1 PM a 8 PM.

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Ubicación y horarios

De acuerdo con los datos oficiales, La Sotomayor se posiciona como una opción versátil para comidas de negocios, citas o reuniones relajadas entre amigos.

Dirección : Anatole France 70, Polanco, Polanco III Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX.

: Anatole France 70, Polanco, Polanco III Secc, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de México, CDMX. Horarios: Lunes a domingo a partir de las 13:00 hrs.

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