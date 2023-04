Ha llegado esa época del año en que empieza el apogeo de las dietas con la finalidad de lucir un cuerpo increíble en las vacaciones de verano. Pero a veces sucede que, sin importar nuestros esfuerzos, la báscula no nos muestra lo que deseamos y, peor aún, no somos conscientes de que estamos poniendo nuestra salud en riesgo. Por eso aquí te contamos sobre algunas dietas populares que seguro intentaste pero no funcionaron.

Imagen: Unsplash

Recordemos que para bajar de peso se necesita mantener una dieta equilibrada y un estilo de vida activo. Pero aún con estos elementos, existen personas que no logran los resultados esperados. Y es que es importante señalar que cada individuo es diferente, al igual que sus necesidades, por lo que lo mejor es acudir con un nutriólogo que se encargará de brindar la asesoría adecuada.

¿Cuáles son las peores dietas?

De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Americana del Corazón, actualmente existen 10 dietas muy populares que las personas alrededor del mundo suelen seguir, ya sea para bajar de peso, o simplemente para estar más saludables.

No obstante, a pesar de su fama, hay dos regímenes alimenticios que destacan por ser considerados los peores con base en los criterios de una dieta cardiosaludable, según la clasificación hecha por la asociación que va del uno al cien.

Imagen: Unsplash

Las dietas que solo obtuvieron 31 puntos son: la cetogénica (Keto) y la Atkins que, si bien, son efectivas para perder peso, por su alto contenido de grasas saturadas y alimentos provenientes de la carne, provocan un aumento del colesterol y pueden hacer que las personas padezcan de estreñimiento, insomnio e irritabilidad.

De manera general, en estas dietas se prohíbe el consumo de la fruta (excepto de las bayas), azúcares añadidos, cereales y legumbres, y se permite ingerir menos del 10% de carbohidratos y bebidas alcohólicas. Por otro lado, los alimentos permitidos son frutos secos, semillas, pescado, aves, carnes rojas, huevos, mariscos, aceites y lácteos enteros.

A su vez, los alimentos de consumo moderado de estas dietas son los vegetales que no contienen almidón y, en la cetogénica se incluye de 3000 a 5000 miligramos de sodio al día.

¿Cuál es la dieta que pasó de panzazo?

Con una puntuación de 53 puntos sobre 100 se ubicó a dieta paleolítica, el gran problema de esta es su exceso de alimentos grasos que perjudican la salud.

Este régimen se caracteriza por permitir la ingesta de verduras, frutas, carne magra, pescado, frutos secos y el consumo moderado de huevo y sal. Mientras que prohíbe los cereales, legumbres, azúcares añadidos, aceites, lácteos y el alcohol.

¿Cuáles son las dietas que tienen un bajo nivel de aprobación?

De acuerdo con el análisis de la Asociación Americana del Corazón, hay dos dietas que son consideradas aceptables pero con muy baja eficacia: la baja en carbohidratos (64 puntos) y la muy baja en grasas (72 puntos).

Estas son buenas para perder peso, pero su gran problema es que restringen nutrientes como la vitamina B12, fibra, ácidos grasos y proteínas que son útiles para el organismo.

La dieta baja en carbohidratos, también conocida como dieta South Beach o dieta de bajo índice glucémico, permite la ingesta de nueces, semillas, mariscos, pescados, aceites, frutas y verduras. Mientras que no se pueden consumir azúcares añadidos, ni carnes grasas. Además se reducen los alimentos refinados, legumbres, lácteos y bebidas alcohólicas.

A su vez, la dieta muy baja en grasas ha tenido muchos nombres con el paso del tiempo, como Ornish, Esselstyn, Pritikin y McDougal. Esta permite un consumo moderado de carnes magras, aves, pescados y lácteos bajos en grasas, además de ingesta libre de verduras, frutas, legumbres y cereales integrales. No obstante se limita la sal, el alcohol y los cereales refinados, y se prohíben los frutos secos, huevo, semillas, aceites y lácteos enteros.

¿Cuáles son las dietas que se encuentran en un nivel intermedio?

Con 78 puntos podemos considerar que son buenas dietas las veganas y las bajas en grasas, esto se debe a que tienen muchos vegetales, bajo contenido de alcohol y de azúcares añadidos, lo cual es beneficioso para el organismo. Pero no todo es bueno ya que tiene carencias de vitamina B12.

Imagen: Unsplash

A la dieta baja en grasas se le conoce como dieta TLC o dieta volumétrica y permite el consumo de verduras, frutas, legumbres y cereales. Con moderación acepta los lácteos bajos en grasas, pescados, carnes magras y aves. A su vez, limita el alcohol, frutos secos, aceites, carnes grasas, aves y pescado graso.

A su vez, la dieta vegana prohíbe el consumo de alimentos de carne, pescado, mariscos, huevos y lácteos; limita la ingesta de cereales refinados, grasas sólidas y alcohol; mientras que permite las verduras, frutas, cereales integrales, semillas, frutos secos y legumbres.

¿Cuáles son las dietas que sí funcionan?

Ha llegado el momento de dar a conocer las dietas que obtuvieron una calificación de sobresaliente en este estudio.

La ovolactovegetariana obtuvo 86 puntos, la mediterránea 89 puntos, la pescetariana 92 puntos y la que consiguió 100 puntos fue la DASH.

Cada una de estas dietas destacan por un elemento diferente, como el aceite de oliva (mediterránea), la limitación de sal y el consumo de lácteos bajos en grasa (DASH) o las restricciones de alimentos de origen animal (la pescetariana y la ovolactovegetariana).

Imagen: Unsplash

La dieta ovolactovegetariana permite el consumo de verduras, frutas, cereales integrales, semillas, frutos secos y legumbres; limita la ingesta de cereales refinados, grasas sólidas y alcohol; y prohíbe el pescado, la carne, aves, mariscos, huevos, pollo y lácteos.

Por otro lado, la dieta mediterránea es conocida por aceptar el consumo de cereales integrales, verduras, frutas, legumbres, semillas, pescado azul, mariscos, aves, aceite de oliva extra virgen y vino tinto con moderación. Limita el consumo de bebidas azucaradas, dulces, pasteles, pan, carne y lácteos.

Mientras que la dieta pescetariana prohíbe el consumo de carnes y aves; limita la ingesta de azúcares añadidos, granos refinados, grasas sólidas y alcohol; permite las verduras, frutas, legumbres, semillas, cereales integrales y frutos secos; además aconseja de manera moderada el huevo, los mariscos, el pescado y los lácteos.

Por último, la dieta DASH, también conocida como Nórdica o Báltica, contiene verduras, frutas, legumbres, semillas, cereales integrales, lácteos bajos en grasas y frutos secos; con moderación permite el consumo de carnes, aceites, pescado y aves magras; limita las carnes grasas, azúcares añadidos, grasas saturadas, cereales refinados y el alcohol.

