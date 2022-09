¿Cuántas calorías tiene un tlacoyo?

Los tlacoyos son un plato típico mexicano del centro del país. Son de origen prehispánico y a diferencia de lo que se suele pensar, este delicioso antojito tiene muchos beneficios nutricionales, son un alimento sustentable, económico y su versatilidad permite que sean parte de cualquier tiempo de comida y puedan montarse con distintos acompañamientos.



Foto: Feria de Productores / Flickr

Leer más: Receta para hacer tlacoyos en casa

La anatomía de un tlacoyo

Los tlacoyos se elaboran con una tortilla gruesa de masa de maíz en forma ovalada o triangular -generalmente- rellena de leguminosas (haba, alverjón o frijoles), aunque también se preparan con requesón, chicharrón o guisos de vegetales.

Su ingrediente base es el maíz

Los nutrientes más importantes del maíz son: almidones, que benefician la salud intestinal; leucina, un aminoácido que contribuye a mantener estables los niveles de glucosa en sangre; tiamina, vitamina del complejo B que ayuda a las células del organismo a convertir los hidratos de carbono en energía; antioxidantes los cuales combaten los radicales libres.



Foto: Christian Ramiro Gonzále / Flickr

Leer más: 5 antojitos mexicanos para comer sin culpa

Cuando el maíz está nixtamalizado, es una rica fuente de calcio. El maíz azul contiene antocianinas, compuestos flavonoides con propiedades antioxidantes que protegen a nuestras células del daño oxidativo.

Relleno: leguminosas

Proteína de alto valor biológico. Los aminoácidos carentes en las leguminosas, los aporta el maíz y viceversa por lo que esta combinación construye proteínas de buena calidad.

Sus guraniciones:

Generalmente se sirven con salsa, queso fresco y ensalada de quelites o nopales que añaden fibra y por tanto saciedad.

Un dato: La salsa mejora la absorción del hierro de las leguminosas.

Aporte nutrimental

Un tlacoyo de tamaño promedio (75 g) relleno de leguminosas aporta en promedio:

● Energía: 166 calorías. Menos que una barrita de cereal.

● Proteína: 8 gramos. Equivalente a 40 g de carne, pescado o pollo.

● Grasa: 7gramos. Es grasa saludable. No saturada ni trans.

● Hidratos de carbono: 16 gramos. Equivalente a una tortilla.

● Fibra: 8 gramos.

Leer más: Nutrientes de los ingredientes del pozole

Beneficios para la salud

● El maíz y los frijoles contienen sustancias bioactivas con efecto antioxidante que contribuyen a la disminución de los niveles del colesterol malo.

● La fibra contenida en los tlacoyos además de mejorar la salud digestiva, ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre.

● Un reciente estudio publicado en The Journal of the American Medical Association mostró que con sustituir solo el 3% de proteína animal por proteína vegetal, el riesgo de muerte por cualquier causa disminuyó en 19%.



Foto: Nicholas Lundgaard / Flickr

Procura:

● Acompañarlos con vegetales como quelites o nopales.

● Rellenos de haba, requesón, frijol o alverjón.

Evita:

● Comerlos fritos, con crema o gratinados.

● Rellenos de chicharrón.