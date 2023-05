Durante nuestra estancia en Croacia por motivo de la 30a. edición del Concours Mondial de Bruxelles, entrevistamos al uruguayo más famoso de la televisión por su gran conocimiento en vino.

¿Qué haces durante tus viajes enológicos, cómo detectas a la siguiente tendencia o zona en desarrollo?

Me fijo en la calidad, que me guste su cultura, sus avances en el turismo, busco a los líderes de la región vitivinícola. Eso me lleva entre dos a tres años porque son visitas y seguimiento. Con esto. Puedo hacer la siguiente película.

Durante el Concours Mondial de Bruxelles en Croacia, ¿Qué tendencias en encontraste?

Regiones como Moldavia, y México tienen su momento y están explotando como cuando fue tiempo de la Merlot argentina, el Carmenere chileno y en esre minento, el Pinot Noir patagónico. Yo creo que la tendencia de ahora es buscar vinos blancos más lineales, magros y elegantes con acidez delicada, que sean vinos que no se impongan al paladar.

Tuvimos vinos con cuerpo, barrrica, aceitosos, de complejidad que gustan. Pero hoy, por hoy por ejemplo, en la zona del mar Adriático, encintramos a la Malvasía istriana, una cepa para vinos suaves, o la Malvasía de Canarias. Hoy por hoy son las uvas que dictan.

Habrâ el consumidor que quiera esos clásicos con barrica, otros se inclinarán por un perfil más claro. El nuevo consumidor deberia buscar qué uva le gusta. 24 uvas para 24 horas del dia. Yo creo que si hay.

¿Quiénes han sido tus maestros?

Mucha gente, ahorita te puedo mencionar a Andrea Immer (ahora Robinson) a quién conozco desde 1993.

¿Qué tuviste que sacrificar para llegar tan lejos en el mundo del vino?

A mi familia. Yo no tengo un doctorado, pero soy un comunicador que le puso pasión y sus mejores momentos para poder viajar por mi cuenta a todas las regiones vitivinícolas con mis propios recursos.

Tuve peleas con mi padre porque yo tenía un departamento pequeño mientras que mi hermano una casa. Sacrifiqué la vida de mi familia que vive en Uruguay y Puerto Rico. No es fácil entender mi trabajo, soy un loco de catar vinos, de qué sirven los libros si no viajas a las regiones de las que se habla en ellos.

¿Bebes solo?

No bebo. Me encanta la coleccion de vino de la Toscana, Burdeos Borgoña y Oporto. Llegué a tener cuatro mil botellas. Cuando me mudé a Normandía me quedé con 1,500. Hemos bebido lindo, es lo bueno de tener una cava en casa, se comparte con los amigos.

¿Haz hecho vino?

Con mi padre en Ururguay, en mi familia el vino se hace de siempre. Mi abuelo comenzó. El vino que hacía mi papá era intomable, se tomaba con refresco, él era muy orgulloso de su viñeta.

A mí me han ofrecido hacer mi vino, inversionistas que me buscan para lanzar una etiqueta, pero mi esposa Pandora, quien fue broker de vinos por 30 años me recomienda que no. Si lo llegara hacer sería un blend.

Estás por lanzar una serie de fútbol y vino y te gusta ese deporte, ¿Qué equipos sigues?

Sigo al Real Sociedad, al Manchester City, al América de México y al Club Nacional de Uruguay porque ahí me crié. Me gusta ver el buen fútbol, así como en el vino hay que buscarle sus cualidades.

El color te habla, te dice qué es. La acudez, el alcohol y el tanino deben estar en su lugar. Si eso está en armonía (que es el quinto elemento), tienes un buen vino. Esto es experiencia, no está en los libros.











