Una de las áreas del hogar más difíciles de mantener limpias es la cocina; sin embargo, considerando que es el espacio en el que se preparan los alimentos, vale la pena el esfuerzo.

Particularmente las estufas sufren la peor parte. Entre migas, aceite, y constante calor, es muy fácil que las manchas parezcan adherirse a la superficie.

Pero en Menú queremos que dejes de perder el tiempo tallando sin lograr nada, así que te compartimos lo que dicen los expertos sobre cómo se limpian las estufas.

¿Cada cuánto tiempo se limpian las estufas?

Como bien se menciona en Food 52, lo ideal es limpiar tu estufa después de cada uso para evitar que la grasa se pegue.

Claro que esto no significa que tengas que usar jabón y fibra cada que cocines; si tu estufa ya estaba limpia antes de usarla, basta con pasar una toalla de papel para retirar migas o un trapo húmedo si hay gotas de algún líquido.

Foto: Unsplash.

Esto evitará que tengas que limpiar a fondo tan seguido, así ahorrarás tiempo y agua.

¿Cómo se limpian las estufas?

Si eres de las personas que limpian la estufa después de casa uso, America's Test Kitchen dice que, cuando tengas que hacer una limpieza a fondo, bastará con usar agua y jabón.

Igualmente, usar una esponja suave o un trapo de microfibra debería ser suficiente. Sin embargo, sabemos que hay manchas que no salen fácilmente.

Si tienes una estufa a gas, Better Homes & Gardens recomienda quitar las rejillas y limpiar (con agua y jabón solamente) cualquier mancha pequeña que pudiese haber debajo.

Si las rejillas tienen manchas pegadas, puedes dejarlas remojando en agua tibia con jabón mientras limpias el resto de la estufa.

Para manchas particularmente difíciles, puedes usar un poco de vinagre con carbonato de sodio: rocía un poco de vinagre blanco sobre la macha y espolvorea carbonato de sodio, y listo. Debería ser más fácil.

Foto: Unsplash.

Incluso puedes usar un cepillo de cerdas suaves para tallar las esquinas difíciles. Lo que no debes hacer por nada del mundo es combinar diferentes tipos de limpiadores. Puedes usar diferentes tipos, pero nunca combinados o al mismo tiempo.

Del mismo modo, recuerda que debes corroborar que tus limpiadores y esponjas son aptas para el material de tu estufa pues algunos limpiadores para estufas de gas pueden manchar el vidrio de las estufas eléctricas.

Por ello, la forma estándar de lavar cualquier tipo de estufa, según Better Homes & Gardens, es usar una esponja suave o trapo de microfibra con jabón y agua tibia.

