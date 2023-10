Parte de la ritualidad de viajar debería ser conocer un café, o varios, del destino a visitar. Porque en estos espacios todo pasa: es un retrato de la localidad, la oportunidad de conocer lo auténtico, a la gente local y sus maneras de beber café.

Leer más: En Vietnam el café se toma con mucha azúcar, ¿Ya lo probaste?

Madrid fuera de lo turístico

En uno de los viajes que he hecho a Madrid dediqué mi visita solo a recorrer lo que considero la ruta de los cafés más emblemáticos de la capital española. Sin duda, me parece que no le pide nada a los famosos cafés romanos o parisinos. Su historia va ligada a otras historias que reconocemos en México y que seguramente tienen mas influencia de la que podemos reconocer aquí.

Gran Café Guijón

Ubicado desde 1888 en el Paseo de los Recoletos, una avenida arbolada y de camellones anchos, encontramos un barrio no tan turístico, pero sí rodeado de embajadas, edificios corporativos y bancos. Hoy es concurrido por empresarios, hombres de negocios y funcionarios públicos, con una atmósfera elegante y sofisticada de tiempos pasados que sigue invitando a sentir la España intelectual de inicios del siglo XX.

Leer más: Cómo preparar el mejor latte en casa con tips del experto

Café Guijón

Sigue vigente gracias a un premio literario que ellos otorgan desde 1950. Hay una anécdota que me gusta: de cómo en la posguerra. Siguió con visitas de escritores e intelectuales venidos a menos, o que ya estaban en quiebra. Se cuenta que un empleado, que los recibía en la entrada, les prestaba dinero para consumir, aunque fuese un café.

Probablemente hoy, la carta de alimentos no sea un emblema de modernidad. Sin embargo, vale la pena sentarse y probar las patatas bravas, el cazón en adobo de cádiz o la merluza a la bilbaína, los clasicos vermuts y cervezas en caña y para terminar un clásico café corto de máquina a vapor con granos de la variedad robusta, un poco más amargo, ácido y con un poco de azúcar.

Café Comercial

Es uno de mis favoritos en Madrid, uno de los clásicos fundado en 1887. Ubicado en la glorieta de Bilbao, equina calle de Fuencarrral,a pesar de su edad mantiene un ambiente contemporaneo clásico, esta lleno de vida y siempre concurrido. Por aquí han pasado intelectuales y artistas como Antonio Machado, Arturo Pérez Reverte, Álex de la Iglesia, Penélope Cruz, pero siempre de perfil bajo como clientes asiduos.

Los meseros te tratan como si te conocieran, el servicio es muy amable y eficaz. en la entrada se encuentra una barra de vinos, vermuts y cervezas, tapas y pinxos, tortillas de patatas. Hay dos formas de disfrutarlo: quedarse en la barra, parado platicando con los amigos y pedir un café, un vino y algo para picar y despues seguir de marcha; o esperar una mesa en alguno de los salones de ambiete afrancesado.

Leer más: Con qué mezclar el café para bajar la ansiedad y subir el ánimo

Café Comercial

El Café Comercial es sin duda un lugar con buena comida, servicio, musica y gente joven. Como anécdota, cerca de los baños hay una maquina para tomarse fotos que si funciona y que por muy poco regresas a la mesa con una tira de retratos divertidos en blanco y negro.

La Mallorquina

Cafeteria de larga historia que abrió sus puertas en 1894. Aunque tiene varias sucursales, me centraré en la que está ubicada en la de La Puerta del Sol. esta cafeteria que en algún momento de la vida de Madrid fué asidua de la clase acomodada de la capital española a principios del siglo XX, cuando los meseros vestían de frak e incluso hablaban francés, eso ya es historia. Sus desayunos, almuerzos y meriendas siguen siendo un referente para muchos habitantes de esta ciudad.

Hoy sigue siendo un lugar concurrido, famosa por su bolleria y pasteles, y por su cafeteria. El salón de arriba da justo a la plaza de la puerta del sol donde es posible verla con otros ojos. aquí sirven cafés (mas bien al estilo italo-americano contemporáneo), chocolate y otras bebeidas.

La Mallorquina

Desde mi punto de vista la modernizacion con decoraciones minimalistas contemporaneas no deja rastro de su historia. Sin embargo este café esta muy arraigado en la vida social de los gatos madrileños (así les dicen a los habitantes de cepa de esta ciudad), me recordó mucho a los lugares de origen español asentados en la Ciudad de México, es más reconocible y accesible para el gusto latino, hay que reconocer que a pesar del tiempo representa el gusto escencial de los madrileños.

Osom Speciality Coffee

Ubicado en la calle Morantín 38. Lo descubrimos cuando caminabamos rumbo al Muséo del Prado. el café casi acababa de ser inaugurado. Nos llamó la atención su estilo particularmente minimalista, y sobre todo la maquina italiana modernísima que se ve desde la entrada.

Yo realmente tenía ganas de una cerveza y pensé que esa maquina era de cerveza lujosa de gran diseño, pero no. Tienen la caracteristica de ser lo que dicen que dicen ser: puristas, materias primas de primera, tecnicas correctas para hacer café. Las nuevas generaciones tecnificadas al máximo van sin olvidar los sabores genuinos y saben lo que desean, hay opciones veganas y son bastante obsesivos por cumplir con esto.

Escribo sobre este café porque creo que representa el futuro de las cafeterias de calidad, sin adornos, sin engaños, la bebida debe hablar por si sola. Se jactan de tener una de las dos unicas máquinas de café italianas que hay en España con las caracteristicas que ya mencioné. Sin duda las especialidades de café en el mundo van encontrando lugares de exigencia en el producto y la manufactura que da el sabor que imaginamos.

Leer más: Los efectos secundarios de tomar café descafeinado

La bella Roma

Roma es el reino de las cafeterias. Es un referente que nos da la pauta para los que quieren saber cómo preparar un buen café. No por nada, las mejores máquinas para espresso y moka son de ahí.

Antico Caffè Greco

Una cafeteria centenaria fundada en 1760 en el numero 86 de la Via Condotti, un barrio elegante cerca de las escalinatas de la Plaza de España. La historia dice que es el más antiguo de todos los cafés del mundo (aunque realmente hay otro mas antiguo en Venecia, el Caffè Florian). Cuando visitamos este lugar, era semana santa y, para mi sorpresa, no había tanta gente. Desde fuera no es tan impresionante como por dentro: decorado con pinturas de españoles del siglo XIX que pasaban por Roma para ver arte clásico.

Goza de espacios privados que asemejan confesionarios con cortinas y sillones de terciopelo. En la entrada están las máquinas Vitoria Arduino, de modelo Adonis, que son como los Rolls-Royce de las máquinas para hacer café, manejadas por baristas guapos vestidos de levita, una imagen de lujo extremo. La calidad del café es la mejor.

Café en Roma

¿Qué sería del mundo sin este café? De la gente que ha ido, solo puedo decir que entre famosos y mortales, visitarlo y sentarse tranquilamente a tomar, el café significa un antes y un después.

La Casa del Caffè Tazza D’oro

La Casa del Caffè Tazza D’oro es un clasico café italiano que surgió en 1938. No es para sentarse, es para tomar rápido y parado. En la barra, como un ritual diario, sobre todo en la mañana con sus cafés cortos, cortisimos. Aquí se preparan miles de cafés diarios el cual es tostado ahí mismo y empacado para llevar a casa al alto vacío. No hay para llevar en vasitos, ni meseros.

La atmosfera de la verdadera roma de película esta ahí. No lo digo por esa escena romantica sino por la cantidad de turistas que lo visitan y se dan cuenta que nunca habían tomado café al estilo italiano. Hoy luce todavia preparado para una pandemia, con esos vidrios para proteger al personal de tanta gente que viene de lejos, quedé impresionado.

La Casa del Café Tazza de Oro

Sala Babington´s Tea Room

Casa de té

Es un salón de té ingles, pero como estamos hablando de cafés, tengo que mencionar este lugar que se estableció en 1893, un lugar visitado sobre todo por ingleses que turisteaban por Roma. En aquel entonces, comenzaba la nueva era de ir a conocer el mundo solo por el placer de ver las diferentes formas de vivir, comer, y beber, evidentemente.

Leer más: ¿Por qué deberías pedir un vaso de agua cuando tomas café?

Se encuentra a un lado de las escalinatas de la plaza de espàña, literalmente a lado. Cuando lo visite era invierno y al entrar, los olores a infusiones herbales me reconfortaron, Pedí un café. debo confesar que se adaptaron magnificamente, fue un café muy bien hecho, e italiano acompañado de una rebanada de un pastel de limón, un emparedado, otro pastel de chocolate y por supuesto otro café. Sencillo pero elegante, muy a la inglesa. sobrio y bonito, con cubiertos de plata y tazas de porcelana.

*Alberto Aguilar es amante de los viajes y el buen café. Es propietario de El Convite, una fonda gourmet en la colonia de la Portales a donde van artistas y músicos de la escena del jazz.

Recibe todos los viernes Hello Weekend , nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters