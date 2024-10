En el vasto universo de las redes sociales, la comida ha encontrado una nueva forma de expresión, donde cada receta se convierte en una fuente de inspiración, al ser la protagonista de historias evocativas rebozantes de nostalgia y sueños.

Los gastroinfluencers, también conocidos como influencers culinarios, comparten su pasión transformando ingredientes cotidianos en preciosas fotografías y encantadores videos que despiertan el apetito. Con cada publicación, nos invitan a adentrarnos en sus cocinas, a descubrir las historias que dan vida a sus recetas y a celebrar el arte de comer juntos.

Para los amantes de la comida y las buenas sobremesas que encontramos en las redes sociales un universo gastronómico lleno de encanto e inspiración, llega un nuevo libro que promete encender aún más esa pasión y en Menú te contamos todos los detalles.

Hace un par de semanas, Luz Colsa y Giovanna Ronci, mejor conocidas en redes sociales como Soulfoodmx y Fromscratch____, presentaron su primer libro titulado Be Our Guest. Este hermoso libro de gran formato es un fascinante recorrido culinario por las cuatro estaciones del año y al arte del entretenimiento en torno a la mesa, capturado magistralmente a través de la lente de José Bracho.

"Este libro trata de honrar el acto de cocinar como lenguaje de amor. Decidimos hacer este libro porque creemos que todo ocurre alrededor de la mesa. Las celebraciones, aniversarios, e incluso las penas, se viven, literalmente, en torno a ella”, mencionó Luz Colsa durante la presentación del libro.

"Cada detalle de este libro está cuidadosamente curado por nosotras. Fuimos a escoger los ingredientes, seleccionamos las recetas, las cocinamos, el foodstyling. Nos clavamos en los textos del libro, en el diseño... Eso es lo que realmente hace tan especial a este libro", explicó Giovanna Ronci.

Be Our Guest incluye más de 100 recetas que no solo evocan memorias personales tanto de Luz Colsa como de Giovanna Ronci, sino que también tienen el potencial de crear nuevas en cada hogar.

Bajo la premisa "donde cada detalle se convierte en una experiencia memorable", el libro también cuenta con una guía para perfeccionar el arte del entretenimiento e innumerables consejos para transformar cualquier reunión en una celebración inolvidable.

Be Our Guest ya se encuentra en preventa con un precio especial en su página oficial, aunque su lanzamiento oficial será a finales de octubre.