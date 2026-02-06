Si febrero tuviera un color, sería el de las copas que se llenan sin prisa y acompañan conversaciones largas. Y si tuviera un ritmo, sería el de un brindis que marca una pausa: al reloj, al ruido cotidiano y a todo lo que puede esperar. Más allá de una fecha en el calendario, San Valentín es una invitación a compartir, a celebrar con calma y a dejar que cada sorbo haga lo suyo.

Para acompañar la ocasión, en Menú reunimos 5 vinos pensados para destapar este 14 de febrero, ideales para distintos momentos de la noche, desde el primer brindis hasta una cena que se alarga sin mirar la hora.

La Val Albariño

La Val Albariño es un blanco fresco y directo, con aromas a frutas blancas y cítricos y un perfil ligero que se siente refrescante en cada sorbo. Su buena acidez lo hace fácil de beber y muy agradable. Es perfecto para comenzar la velada este 14 de febrero, ya sea como aperitivo o para acompañar una cena ligera y sin complicaciones.

Cune Gran Reserva

Cune Gran Reserva es un tinto que invita a bajar el ritmo y disfrutar sin prisas. Elaborado principalmente con Tempranillo, acompañado de Graciano y Mazuelo, ofrece aromas profundos de fruta madura, especias suaves y recuerdos de madera. En boca es elegante, equilibrado y de taninos sedosos, con un final largo que acompaña bien una cena especial, de esas que se disfrutan con calma y buena conversación.

Latour Chablis

Latour Chablis es un vino blanco elaborado con uva Chardonnay, de perfil fresco y limpio. En nariz ofrece aromas sutiles de fruta blanca y notas cítricas, mientras que en boca se muestra equilibrado, con buena acidez y un carácter refrescante. Es una gran opción para acompañar una cena ligera o abrir la noche con una copa elegante, ideal cuando el plan es compartir y conversar sin prisas.

Navarro Correas Extra Brut

Navarro Correas Extra Brut es un espumoso argentino de color amarillo pálido, con aromas frutales y florales y burbujas persistentes que lo hacen muy agradable de tomar. Su final fresco lo convierte en una excelente opción para brindar y abrir la velada este 14 de febrero, ya sea como aperitivo o para acompañar entradas ligeras.

Vino Rosado Francis Coppola Sofia Rosé

Francis Coppola Sofia Rosé es un rosado fresco y amable, pensado para disfrutarse sin complicaciones. De perfil ligero y equilibrado, es ideal para brindar al inicio de la noche o acompañar una comida ligera, cuando el plan es relajarse, compartir y dejar que la celebración fluya de manera natural.

