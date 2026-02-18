En Mazatlán, el mar no solo es parte del paisaje: es el corazón de su cocina. La gastronomía del puerto sinaloense se construye a partir de ingredientes frescos, recetas heredadas de generación en generación y una tradición pesquera que define su identidad. Aquí se encuentra la flota camaronera más grande de México, un factor que ha convertido al camarón y a los productos del Pacífico en protagonistas de una cocina reconocida en todo el país.

Hablar de gastronomía mazatleca es hablar de mariscos frescos, brasas encendidas frente al océano y platillos que combinan técnica, historia y sabor. Hoy en Menú, te contamos sobre algunos de los imperdibles que resumen la esencia culinaria del destino.

Aguachile

Fresco y con carácter, el aguachile es uno de los grandes símbolos de la cocina sinaloense. El camarón, marinado en limón, chile y sal, logra un equilibrio vibrante entre acidez y picor que despierta el paladar desde el primer bocado.

Foto: Cortesía.

Directo y auténtico, este platillo resalta la frescura del producto y la calidad del marisco local. En Mazatlán, probar aguachile es entender la relación inmediata entre el puerto y el océano.

Pescado zarandeado

El pescado zarandeado es un clásico que reúne tradición y técnica. Generalmente preparado con pargo o huachinango, se cocina a las brasas mientras se impregna de adobos y especias provenientes de recetas familiares.

Foto: Cortesía.

El resultado es un pescado dorado por fuera, suave por dentro y con un ahumado singular que invita a compartirse al centro de la mesa. Es uno de los grandes referentes de la cocina del Pacífico mexicano.

Tacos gobernador

Los tacos gobernador nacieron en Mazatlán y representan la evolución contemporánea de la cocina regional. El camarón salteado con jitomate y cebolla, coronado con queso fundido y servido en tortilla dorada, crea una combinación cremosa y reconfortante.

Hoy son uno de los favoritos tanto de locales como de visitantes, y un imprescindible en cualquier recorrido gastronómico por el puerto.

Ceviche de sierra

El ceviche de sierra es uno de los sabores que mejor representa la cocina popular mazatleca. La sierra, pescado emblemático del Pacífico, se pica finamente y se mezcla con jitomate, cebolla, chile y zanahoria rallada.

Servido sobre tostadas crujientes, es un platillo versátil que forma parte esencial de la vida cotidiana en el puerto.

Ostiones frescos

Sencillos y memorables, los ostiones representan el sabor más directo del océano. Servidos recién abiertos, con limón, sal y un toque de salsa, permiten apreciar la calidad del producto sin artificios.

Son un clásico del ambiente costero y de la vida que transcurre frente al mar, especialmente en palapas y mercados tradicionales.

Ya sea durante el Carnaval o en cualquier temporada, los mercados, las palapas junto a la playa y los restaurantes contemporáneos demuestran que Mazatlán se descubre también a través de sus sabores.

Explorar los platillos típicos de Mazatlán es adentrarse en una cocina donde el mar dicta el ritmo y cada receta cuenta una historia. Porque en este puerto sinaloense, comer no es solo una experiencia gastronómica: es una forma de entender su identidad.

