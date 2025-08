Todos hemos escuchado de las mascarillas caseras para el cabello, pero, justo como el skincare, ¿sabías que también te puedes comer tu línea de haircare?

Hoy en Menú te explicamos qué debes comer para que tu cabello crezca como nunca. ¡Toma nota!

¿Lo que comes afecta tu cabello?

¡Absolutamente! Como sucede con todos los aspectos de nuestra salud, la alimentación juega un papel de suma importancia en la apariencia y el cuidado de tu cabello. Todo lo que comes se ve reflejado en tu imagen.

Una dieta rica en omega-3 ayuda a tener un cabello largo y sedoso.

Una mala alimentación dará como resultado un cuerpo no tan sano que inevitablemente también tendrá una piel y cabello opacos y secos. La buena noticia es que sucede exactamente lo mismo en el caso contrario, así que pon atención porque estos son los 3 alimentos que no pueden faltar en tu dieta para lucir una cabellera como la de Rapunzel.

¿Qué comer para que crezca el cabello?

Para asegurarte de que tu cabello crezca como nunca, y que también luzca brillante y sedoso, debes asegurarte de incluir en tu dieta alimentos ricos en proteína, biotina, hierro, y hasta zinc. ¡Tienes mucho de donde escoger!



Desde luego, y si no sabes dónde buscar, no te preocupes; aquí te dejamos 3 alimentos que ayudan a que crezca el cabello y que puedes incorporar a tu dieta de formas muy variadas y, aún más importante, deliciosas.

Ácidos grasos

De acuerdo con la base de datos de WebMD, el principal tipo de alimento que hace que crezca el cabello son aquellos ricos en omega-3. Y si tienes en mente algo como salmón o atún, vas en la dirección correcta. La mejor parte es que puedes preparar el salmón o atún de la forma que quieras y sus beneficios son los mismos.

El salmón y el atún son ricos en omega-3.

Proteína

Como mencionamos anteriormente, la proteína también es necesaria para que el cabello crezca, y la mejor fuente de proteína que puedes encontrar (incluso si no comes carne) son los huevos y la soja. Igual que tu fuente de ácidos grasas, pueden cocinarse y combinarse de distintas formas por lo que no tendrás que preocuparte de comer huevo hervido todos los días.



Ácido fólico

Finalmente, y aunque posiblemente estés cansado de escucharlo, el ácido fólico tiene muchos beneficios para tu salud, pero su mejor cualidad es que también ayuda a que crezca el cabello. E incluir ácido fólico en tu dieta para que crezca el cabello es bastante fácil, simplemente asegúrate de consumir, tomate, lentejas, y cítricos.

Ahora sí, nada podrá detenerte de lucir la cabellera de tus sueños.

