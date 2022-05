Fue hace casi dos años, cuando Disney la anunció como parte del elenco principal de la nueva entrega de "Piratas del Caribe", sin embargo, Margot Robbie aún no sabe si la cinta se hará.

Recientemente el productor Jerry Bruckheimer reveló a Sunday Times que los escritores se encuentran realizando dos guiones diferentes, uno de ellos ivolucra a quien da vida a la violenta, pero divertida, Harley Quinn, en el rol principal y otro sin ella.

"Seguimos hablando con ella", dijo el ejecutivo, al tiempo que no descartó un posible regreso de Johnny Depp como el "Capitán Jack Sparrow", aunque aclaró que aún no es tiempo para hablar de ello.

El guión de Piratas del Caribe 6 está al mando de Christina Hodson, quien ya ha hecho dupla con Robbie en el spin off "Aves de presa", en la que las mujeres tienen un rol estelar no nada más en presencia, también en fortaleza, ya que todos los personajes ninguno de sus personajes tiene un rol pasivo o reactivo, sino que toman la iniciativa.

"Tendrá mucho poder femenino", comentó escuetamente, en noviembre de 2020, la propia Robbie, en relación al filme.

"Es demasiado pronto para hablar de eso. Me encanta Christina, obviamente. No soy productora de Piratas, así que me sentaré y esperaré el proceso", indicó al portal de Yahoo.

En diciembre de hace dos años, allegados a la actriz indicaron que le gustaría interpretar a un personaje de la comunidad LGBTT+.

Desde 2003, cuando se estrenó la primera entrega de los tripulantes del Perla Negra se ha señalado a Jack Sparrow como alguien que parece estar siempre alcoholizado y con comportamiento gay.

De la saga, dos títulos se encuentran dentro de las 50 películas más taquilleras de todos los tiempos: "Piratas del Caribe: el cofre de la muerte", en el lugar 37 y "Piratas del Caribe: navegando aguas misteriosas", en el 41.

La más reciente entrega" Piratas del Caribe: la venganza de Salazar", con el español Javier Bardem en el co protagónico, se ubica hasta el sitio 93, la más baja de todas.

