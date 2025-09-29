Juchitán.— En los últimos dos años, la variedad del maíz zapalote chico ha comenzado a ganar terreno y fortalecer su presencia en los surcos del campo istmeño. Los campesinos del sur de Oaxaca están coronando sus esfuerzos iniciados hace 15 años, para salvar esa especie endémica.

En el marco del Día Nacional del Maíz, que se celebra el 29 de septiembre, productores de Juchitán, Unión Hidalgo, Asunción Ixtaltepec, San Pedro Comitancillo, Santa María Xadani y San Blas Atempa, comparten sus retos, logros y dificultades en el proceso de la producción.

La defensa y recuperación de este maíz, consideran los campesinos, tiene sustento no solo como variedad endémica de hace 2 mil años, sino porque es fuente de proteínas, textura, sabor, y olores únicos de las tortillas, totopos, atoles y tamales.

“Debemos cuidar nuestro maíz zapalote chico, porque cada año enfrenta el cambio climático, primero con lluvias tempraneras y después con lluvias tardías en pleno periodo de siembra”, señaló José Manuel Jiménez Pérez, presidente de los ejidatarios de Asunción Ixtaltepec.

Agregó que, además, los campesinos enfrentan los altos precios de la maquinaria agrícola y como son pequeños productores de dos hectáreas, “no aseguramos el cultivo”.

El representante de la organización de artesanos y campesinos del Istmo Tona Tati, Tomás Chiñas Santiago, recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador canceló los subsidios de seguros agrícolas por corrupción.

Para ganar terreno y fortalecer a esta especie de maíz, unos 20 campesinos que bautizaron su organización filial de Tona Tati, como Xuba Binii (maíz chico), están produciendo 150 toneladas, de ellas, la mitad es para vender en semillas.

Las semillas, reveló Tomás Chiñas, tienen un riguroso proceso de selección que garantiza a los campesinos que, compran el litro a 20 pesos, siembren plantas nativas resistentes a plagas, viento o sequía. Esa es la fortaleza del zapalote chico.

En el Istmo, durante el ciclo de secas, unos 30 mil campesinos siembran cerca de 80 mil hectáreas de diferentes variedades de maíz.