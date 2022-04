Zacatecas.- Luego de que Fresnillo y Zacatecas ocuparon el primer y tercer lugar, respectivamente, con mayor percepción de inseguridad en el país según la más reciente encuesta del INEGI, el reporte generó preocupación de que en poco tiempo la capital se haya colocado en este puesto.

Algunos estudiosos atribuyen que se debe a que delitos de alto impacto no sólo han ocurrido en comunidades, sino ha alcanzado a zonas residenciales y hasta la Plaza de Armas.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) aplicada en 75 ciudades de Mexico, en el primer trimestre de este año, los primeros tres lugares más inseguros fueron: Fresnillo (97.1%), Ciudad Obregón (94.1%) y Zacatecas (91.7%).

Al respecto, el gobernador David Monreal (Morena) desestimó los resultados de la encuesta, pues aseguró que eso “es la percepción, lo que la gente cree (…) ¿Cómo se genera la percepción? Con lo que te dicen o lo que se transmite” y agregó que la realidad es que el comportamiento del delito ha ido a la baja.

Lo preocupante de la encuesta

Antonio Estrada, de 35 años de edad, quien en los últimos años se ha enfocado en analizar los temas sociales de la capital de Zacatecas, señaló que más que cuestionar estos números que arroja la encuesta del INEGI, deben obligar a la reflexión, porque ahí se refleja “el sentir real de la población”.

Mencionó que lamentablemente Fresnillo ya tiene un tiempo que ha ocupado los primeros lugares en estas encuestas de percepción de inseguridad, sin embargo, acentúa que “ahora es muy preocupante y sorprendente” ver que la capital de Zacatecas haya registrado un aumento de 10 puntos porcentuales en las mediciones de los tres últimos trimestres.

Es decir, en los resultados del ENSU de junio de 2021, Zacatecas registró un índice del 81.1%, para septiembre aumentó a 86.1%, en diciembre 89.4% y para marzo de este año ya se colocó en el tercer lugar con el 91.7%.

Estrada afirmó que el temor pudo aumentar entre los habitantes capitalinos, porque delitos de gran impacto ya no sólo se reportan en zonas alejadas o en comunidades, donde antes los reportes eran de hallazgos de cuerpos, sino que desde el 6 de enero causó un fuerte impacto entre los capitalinos enterarse que, en plena plancha de la Plaza de Armas y frente al Palacio de Gobierno, el crimen dejó una camioneta con 10 cuerpos: “claro que eso impacta en el sentir de la gente”.

De igual manera, refirió que ha generado miedo que homicidios no solo ocurran en “colonias populares o focos rojos”, pues recordó que en febrero causó alarma el hallazgo de los cuerpos de la universitaria Valeria Landeros, así como de un abogado, quienes fueron encontrados dentro de un domicilio en una zona residencial “donde se supone que tienen vigilancia, sin duda, eso te genera miedo, es percibir que todo lugar puede ser riesgoso”.

Trabajan y viven con temor

En una consulta que realizó EL UNIVERSAL con habitantes de Zacatecas y Fresnillo, coincidieron que no es mentira que hay temor entre la gente, pues, aunque la autoridad diga que han disminuido los homicidios, ellos han percibido que “los hechos delictivos que comete el crimen ocurren en cualquier parte de la ciudad y a cualquier hora”.

Un notificador de una institución gubernamental que prefirió omitir su nombre, mencionó que debido a que su trabajo es en campo: “ahora me da temor tocar en un domicilio y no sé con quién me voy a topar, algún sicario o se trate de alguna casa de seguridad”.

Comentó que ha visto que también han ocurrido muchos ataques armados en el municipio conurbado de Guadalupe, donde ha tenido que ir a realizar notificaciones por la tarde-noche, pero ya le genera miedo acudir a varios lugares como la colonia Villas de Guadalupe, debido a que un día un guardia de seguridad le recomendó ya no acudiera a esas horas: “que por mi seguridad, porque ese lugar se han cometido muchos asesinatos”.

Por su parte, Alejandra Correa y Mónica Esparza, habitantes de la capital afirmaron que en los últimos meses ha aumentado la violencia, incluso, a una de ellas, le ha tocado ver hechos delictivos, porque ocurrieron en lugares cercanos a su domicilio, situación por la que se han obligado a extremar medidas de seguridad con su familia y limitar actividades en horarios de noche.

Yolanda Martínez aseguró que ya no es novedad que Fresnillo ocupe los primeros lugares de percepción de inseguridad.

“Eso no es mentira, es realidad. Basta ver las transmisiones en vivo por Facebook que a diario hacen los medios. No son videos editados o alterados, son en tiempo real. Ahí se ve a los mismos policías acordonar algún domicilio o lugar, porque hubo muertos, cuerpos, baleados o ataques armados. No se puede tapar el sol con un dedo. Ocurre a los ojos de muchos fresnillenses y son momentos traumáticos colectivos”.

vare