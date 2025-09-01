Más Información

Kanasín, Yucatán.- Mal inicio de clases en este municipio, pues la dejó cuatro personas heridas, entre ellos tres niños que salieron de la escuela y abordaron el vehículo.

Los hechos ocurrieron este mediodía, cuando el conductor de un mototaxi circulaba sobre la calle 28 con 21 del centro de este municipio, pero al orillarse demasiado la unidad golpeó la acera, lo cual ocasionó que hasta terminar volcado.

Por el accidente resultó lesionada una mujer, además de los tres niños, mismos que fueron atendidos por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán.

Todos fueron trasladados a un hospital para una mayor atención, y el mototaxista quedó en calidad de detenido.

