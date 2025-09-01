Kanasín, Yucatán.- Mal inicio de clases en este municipio, pues la volcadura de un mototaxi dejó cuatro personas heridas, entre ellos tres niños que salieron de la escuela y abordaron el vehículo.

Los hechos ocurrieron este mediodía, cuando el conductor de un mototaxi circulaba sobre la calle 28 con 21 del centro de este municipio, pero al orillarse demasiado la unidad golpeó la acera, lo cual ocasionó que perdiera el control hasta terminar volcado.

Lee también Detienen en Chiapas a implicados en asesinato de abogado; víctima era hermano del delegado de la FGR en Guanajuato

Por el accidente resultó lesionada una mujer, además de los tres niños, mismos que fueron atendidos por paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán.

Todos fueron trasladados a un hospital para una mayor atención, y el mototaxista quedó en calidad de detenido.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv