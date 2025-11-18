El presunto autor material del atentado contra la expresidenta municipal de La Pe, Ejutla de Crespo, Thelma Adriana Chávez Chonteco, fue vinculado a proceso y se le dictó la medida cautelar de prisión preventiva, informó la Fiscalía General de Oaxaca.

D. M. E. fue imputado por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa y se determinó la medida de prisión preventiva justificada de forma definitiva y otorgó el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La tarde del 2 de enero de 2025, la expresidenta municipal de La Pe, en el distrito de Ejutla de Crespo, Oaxaca, fue agredida con disparos de arma de fuego, delito perpetrado desde una motocicleta, en el cual resultó lesionada.

El ataque armado se perpetró cuando la víctima descendía de un vehículo del transporte público en inmediaciones del crucero de la población El Vergel, cerca del entronque de la carretera federal 175.

“Las investigaciones correspondientes a través de la Vicefiscalía Regional de los Valles Centrales, permitieron la obtención de una orden de aprehensión contra D.M.E., que fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), una vez detenido, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente”, detalló la Fiscalía de Oaxaca.

Y agregó que, con los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, el Juez de la causa determinó vincular a proceso a D.M.E., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

Además, por el atentado contra la expresidenta municipal Adriana Chávez Chonteco, ocurrido a principios de este año, hay otra persona identificada como J.G.R., alias “La Vaca”, que fue vinculada a proceso en abril de 2025.

