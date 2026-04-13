Oaxaca.— A partir del año 2000 la comunidad de la Villa de Tututepec, un municipio de la región Costa de Oaxaca, decidió festejar el aniversario de su fundación. La celebración no sólo trata del cumpleaños de una comunidad, busca reivindicar su pasado indígena y el esplendor de una de las ciudades más importantes del imperio Mixteco; también es una lucha contra la discriminación, el abandono y el olvido, al que han estado sometidos desde la Conquista española.

El 12 de abril de 2026, la Villa de Tututepec cumplió mil 669 años y para celebrarlo organizó una ceremonia mixteca, exhibición de sus textiles, ferias artesanales, gastronómicas y de libros, concursos y torneos deportivos.

En medio de esta festividad, no obstante, enfrenta la pérdida de sus hablantes de la lengua materna y emprende una batalla por recuperar las piezas arqueológicas que fueron saqueadas de la comunidad, algunas de las cuales se exponen o se encuentran en países europeos. También impulsa la recuperación de sus vestimentas tradicionales, que por muchos años fueron obligados a no portar, y lucha por el reconocimiento como uno de los centros culturales e identitarios más importantes de Oaxaca.

No sólo es uno de los asentamientos más antiguos del estado, su extenso territorio, de mil 249 kilómetros cuadrados, tiene mar, alberga el Parque Nacional Lagunas de Chacahua y la Laguna de Manialtepec, el río Verde —uno de los más grandes de Oaxaca—, bosques, zonas y monumentos arqueológicos; además, destaca por su producción de limón, papaya, coco y miel.

Expansión del imperio mixteco

Luis Adán Martínez Lorenzo, coordinador de Pueblos Indígenas del ayuntamiento y parte de la autoridad tradicional de la comunidad, detalla que son un pueblo mixteco que llegó a esta zona de la costa desde Tilantongo, una población ubicada en la región Mixteca de Oaxaca. En el año 357 d.C., el rey Ocho Venado Garra de Jaguar partió con 20 mil familias en una misión para expandir su territorio.

El 12 de abril del año 357 llegaron y se asentaron donde actualmente es la Villa de Tututepec, entonces llamado reino de Yucu Saa, pueblo del Cerro de los Pájaros.

Su ubicación fue estratégica y un acierto del señor Ocho Venado Garra Jaguar. Está ubicado prácticamente a la mitad de la región de la Costa de Oaxaca, y Luis Adán Martínez apunta que el territorio de este rey mixteco comenzaba en el Istmo de Tehuantepec, en una comunidad que actualmente se llama Santa María Mixtequilla, y éste era la entrada al reino mixteco de Tututepec, que abarcó hasta Xochislahuaca, en el estado de Guerrero, y de ahí, hasta topar con Tilantongo.

Además, en estas sierras se extraía oro, algo que distinguió a los mixtecos de Tututepec por su orfebrería.

“Y eso era lo que buscaban los españoles cuando llegan. Ahora sí que a la mala llegaron a dominar esos territorios y venían en esa intención de llevarse todo el material en oro que encontraran. Lo buscaban en los ríos, en el río Verde, que es uno de los ríos más grandes de Oaxaca”, dice Martínez.

A esto se suma que las tierras eran exuberantes y productivas; militarmente, eran el camino hacia el sur y el paso obligado para pagar tributo.

La llegada de los españoles

Martínez Lorenzo recuerda que, tras la llegada de los españoles, en el año 1521, Hernán Cortés encomienda a Pedro de Alvarado conquistar el territorio mixteco de Yucu Saa, tras obtener información de que ahí se extraía el oro.

Para conquistarlo, los españoles se aliaron con los zapotecas. Para el historiador comunitario de Tututepec, fue más una victoria o conquista que se logró gracias a la alianza con los zapotecas, que entonces sumaron más de 20 mil guerreros. Después de la Conquista, los españoles crean el municipio de la Villa de Tututepec y durante ocho meses fue la capital del estado; pero a los españoles, explica Adán Martínez, no les gustó el clima y se trasladaron a la actual ciudad de Oaxaca.

Discriminación, saqueo y olvido

Los mixtecos de Tututepec han sufrido la discriminación desde la Conquista española hasta la fecha, así como el olvido de sus propias autoridades, pese a su importancia económica para el estado por su producción de limón, papaya, coco y miel.

Adán Martínez señala que esta discriminación ha provocado la pérdida de la lengua materna; actualmente sólo quedan 60 hablantes de mixteco, por lo que han emprendido una campaña para tratar de recuperar y preservar su lengua, el Tu’un Savi.

También están trabajando para el rescate y reproducción de sus textiles, que se habían perdido por la prohibición durante el Porfiriato. Entre 1900 y 1930, principalmente en la etapa final del gobierno de Porfirio Díaz, quedó prohibido que las mujeres mixtecas de Tututepec usaran el pozahuanco —una prenda también conocida como nahua o enredo—, que teñían con grana cochinilla o caracol púrpura, ya que los caciques obligaban a comprar prendas de vestir en sus tiendas que traían de otros países.

Recientemente, gracias a la lucha de un grupo de habitantes de la comunidad, lograron rescatar un cráneo mixteco que se encontraba en los Países Bajos, y continúan en una batalla para recuperar otras piezas arqueológicas que fueron saqueadas del país.

Además, crearon un museo comunitario en el cual preservan su historia y han decidido cuidar los vestigios arqueológicos que se encuentran dentro de su territorio comunal como el juego de pelota, el monolito de la Diosa de la Luna, entre otras cosas.

Por eso, la celebración del mil 669 aniversario es una forma de visibilizar su cultura. Aunque hubo intentos por borrar su lengua materna, sus textiles y sus tradiciones mixtecas, recalca Adán Martínez, “no fue borrada nuestra forma de pensar”.

“Nosotros seguimos agradeciéndole a la luna, haciendo nuestros rituales, agradeciéndole a la madre tierra, agradeciendo al mar cada vez que nosotros vamos a teñir con caracol púrpura. Y también hemos sabido salvaguardarlos en nuestras mayordomías, las festividades más importantes de octubre. Y pues ahí es donde se visualiza la costumbre de Tututepec, porque converge todo el pueblo”.

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