La volcadura de una pipa que cargaba toneladas de gas LP dejó un fila de 53 kilómetros y cerca de 15 horas de espera para poder avanzar en la autopista México-Querétaro.

Cientos de personas se quedaron varadas en plena vía con dirección a Querétaro, aunque Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos ( Capufe) informó que el accidente fue atendido y hay carga vehicular en la zona.

Usuarios en redes sociales compartieron imagénes quejándose de la falta de movilidad así como de información por la cual se encontraban varados.

Lee también Caen 14 de grupo delictivo tras chocar contra convoy militar en Tamaulipas; llevaban 4 cuerpos

"No avanza llevamos más de 11 horas a la altura de Polotitlan y no a avanzado nada seguimos parados", "No es verdad, llevamos 12 horas parados y esto no tiene para cuando. Las pipa sigue en el mismo lugar y nosotros no nos hemos movido un metro", "Como es posible que aún tengan a miles de usuarios atrapados", son algunos de los reclamos.

Volcadura de pipa en México-Querétaro. Foto: @robertomartin27 y @israelsexy

Así fue la volcadura de la pipa que dejo varados a cientos de automovilistas en la México-Querétaro

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer, miércoles 15 de noviembre, en la autopista México-Querétaro en el kilómetro 160, a la altura de la central de autobuses de San Juan del Río, cuando el conductor de una pipa de gas LP perdió el control y se volcó.

"Ay mamá, ya va bien loco, alv, alv, alv", dice el conductor de una tráiler que va manejando a unos metros de la pipa que se volcó.

Lee también Hallan cuerpo calcinado de Iram Ramsés, joven desaparecido en Sinaloa

En el video que circula en redes sociales se ve que la pipa cambia rápidamente de carril, zigzagea hasta que se estampa contra las defensas metálicas y poco a poco a poco se levanta una nube de polvo.

El hombre que logró grabar el momento se detuvo varios metros por el temor a que explotara y sorprendido comienza a narrar que el hombre venía "pisele y pisele el freno", pero alcanza a ver que el conductor alcanzó a salir de la pipa. "Ahorita a ver si no volamos", alcanza a decir.

Lee también ¿Alerta por dulce contaminado con fentanilo? Esto dice la Fiscalía de Baja California

Así volcó la pipa de gas LP, que dejó 53 kilómetros de fila y cerca de 15 horas de espera en la autopista #MéxicoQuerétaro #VIDEO Especial pic.twitter.com/Pw0rw6B5YA — Brenda MTz C (@BrenMtzCarrera) November 16, 2023

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc