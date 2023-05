Porque la epidemia de Covid-19 continúa en fase endémica y no ha acabado como lo anunciaron la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud de Salud en México (SSM), el Instituto Mexicano del Seguro Social empezó a vacunar a la población penitenciaria en Coahuila.

El biológico es de la farmacéutica Abdala de Cuba y uno de los primeros en recibirla fue el delegado del IMSS, Leopoldo Santillán Arreygue.

Lo inocularon el 26 de marzo pasado en la Expo Salud y Bienestar, organizada por la Canacintra (Cámara Nacional de la Industria de la Transformación) y no tuvo ninguna reacción.

La Coordinadora de Salud Pública y especialista en Epidemiología, doctora Guillermina Álvarez Santana, informó que media docena de brigadas de la delegación del IMSS en Coahuila inmunizaron este fin de semana contra el Covid- 19 a mil 600 reos federales de varias partes del país recluidos en el Penal de Alta Seguridad del Ejido Mesillas, municipio de Ramos Arizpe.

A unos los inocularon por primera vez, y a otros les aplicaron el refuerzo.

La pandemia sigue

Aclaró que aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Secretaría de Salud en México emitieron un pronunciamiento donde declararon que la pandemia había terminado, la Covid-19 continúa en fase endémica.

Destacó que aunque los casos son pocos, en las unidades médicas aún se presentan pacientes contagiados y todavía hay algunas defunciones de población vulnerable.

Se sigue vacunando porque desde principios de año la secretaria de Salud mandó los lineamientos y hasta ahora no ha emitido indicaciones al contrario, por eso el IMSS determinó continuar con la inoculación.

Vacunas para todos

También tiene a disposición de toda la población, sea o no derechohabiente, dosis disponibles en nueve unidades de todo el estado:

# 2, 73 y 91 de Saltillo; # 7 y 9 de Monclova; # 16, 66 y 80 de Torreón y en la UMF (Unidad de Medicina Familiar) No. 83, de Matamoros.

Media docena de brigadas, conformadas por una veintena de trabajadores del Seguro Social, --médicos, enfermeras y personal de apoyo-- acudieron al CEFERESO, donde aplicaron más de mil 600 vacunas contra la Covid-19, a personas vulnerables privadas de su libertad, agregó.

Álvarez Santana dijo que se encargó de la inmunización personal de media docena de Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 82, 91, 2, 88, 3 y del Hospital Regional del IMSS Bienestar, los que vacunaron a los internos del penal de Ramos Arizpe.

“En el CEFERESO tenemos identificadas a personas con factores de riesgo con posibilidades de presentar complicaciones en caso de que llegaran a infectarse con virus del SARS-CoV2.}

El biológico también está disponible para la población de 18 o más años, sea o no derechohabiente, en las unidades No. 2, 73 y 91 de Saltillo; No. 7 y 9 de Monclova; No. 16, 66 y 80 de Torreón y en la UMF No. 83 de Matamoros precisó.

